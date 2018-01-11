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Taşeron işçi kadro başvuruları bugün son gün

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak’ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona eriyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:01
Taşeron işçi kadro başvuruları bugün son gün

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekiyor.Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

Başvuruların ardından sınavlar 3 ile 22 Mart arasında yapılacak. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan’a kadar topluca kadroya geçirilecek.

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