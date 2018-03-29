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Tarlada 1, pazarda 3 lira

İzmir’in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesinde hasat sezonu başlarken, baklanın toptan kilo fiyatının 1 liraya kadar düştüğü belirtildi.

29 Mart 2018 Perşembe 09:45
Tarlada 1, pazarda 3 lira

İzmir’in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesinde hasat sezonu başlarken, baklanın toptan kilo fiyatının 1 liraya kadar düştüğü belirtildi.

Kaymakçı beldesinde bakla ve bezelye ürünün hasat edilmeye başlanmasıyla birlikte tarlalarda da hareketlilik yaşanıyor. Kaymakçı beldesinde bakla üretimi yapan Sezgin Aydın, bakla üreticisinin bu yıl da beklediği fiyatı bulamadığını söyledi. Son yıllara göre üretimde düşüş olduğunu fakat buna rağmen fiyatlarda üreticiyi memnun edecek bir yükselme oluşmadığını belirten Aydın, üretim ve pazarlama arasında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Hasadın başlamasıyla birlikte bakla fiyatlarında bir hafta öncesine göre önemli ölçüde düşüş yaşandığını ifade eden Aydın, Salı Pazarı’nda perakende fiyatların 3 lira civarında seyrettiğini belirtti. Aydın, "Sezon açılalı bir hafta oldu. 4 liradan açılan piyasa, 1 haftada 1 liraya düştü. Şu an bakla ürünü Kaymakçı’daki toptan halinde kilosu 1 liradan gidiyor. Verim, havanın serin gitmesi nedeniyle zayıf. Böyle giderse tarladan toplamak bile bize zarar yazar” dedi.

(Onur Şahan /İHA)
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