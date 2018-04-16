Tarım-ÜFE yüzde 0,52 arttı

Tarım-ÜFE, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,80 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı ‘Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE)’ verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,80 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,62, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,44 artış, balıkçılıkta yüzde 2,68 azalış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,73 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,28 azalış olarak gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,61 AZALDI

Alt tarım gruplarından; yağlı meyveler yüzde 4,46, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,42 ve canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 2,78 artış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4,54 ve çeltik yüzde 0,60 azalış gösterdi. Mart 2018’de endekste kapsanan 81 maddeden; 44 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatlarında değişim olmadı.

(İHA)