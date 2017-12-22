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Sosyal koruma harcamaları artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre sosyal korumaya 2016 yılında 334 milyar 751 milyon TL harcandı.

22 Aralık 2017 Cuma 10:38
Sosyal koruma harcamaları artıyor

Bu harcamanın yüzde 98,3’ünü (328 milyar 917 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’NİN YÜZDE12,8’İNİ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında yüzde 12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 8,4’Ü ŞARTLI OLARAK VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 32,1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 31,9 ile aile/çocuk yardımları ve yüzde 17,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8’i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, yüzde 17,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,5 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,7’sini devlet katkıları, yüzde 27,7’sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,5’ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 12 MİLYON 829 BİN KİŞİ OLDU

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, yüzde 2,3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.

Son Güncelleme: 22.12.2017 10:47
Anahtar Kelimeler:
Sosyal KorumaSosyal Koruma Harcamaları
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