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SmartWire-DT iletişim sistemleri birçok alanda kolaylık sağlıyor

Enerji yönetim şirketi Eaton, makine üreticilerine ve sistem kurucularına hidrolik valfleri akıllı kablolara ve SmartWire-DT iletişim sistemlerine bağlama imkânı sunduğunu açıkladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:06
SmartWire-DT iletişim sistemleri birçok alanda kolaylık sağlıyor

Daha basit planlama, proje yönetimi, kablolama, devreye alma ve sistem bakımını içeren SmartWire DT avantajları artık elektro hidrolik uygulamalara da sistematik olarak yansıtılıyor.

Çok sayıda cihaz SmartWire DT’ye bağlanabiliyor. Bu cihazlar kontrol panelinin içindeki kumanda cihazlarını, kontaktörleri ve motor koruma şalterlerini, sigorta izleme modüllerini, yumuşak yolvericileri, hız ayarlı yolvericileri, frekans eviricilerini, sigortalı şalter ayırıcılarını ve devre kesicileri içeriyor. Kontrol panelinin dışında T- konektörleri veya siyah modüller sensörlerin veya aktuatörlerin kurulumunu basitleştirmek için kullanılıyor.

Bu ürün grubu, hali hazırda DIN-A valf konektörlü hidrolik valflerin doğrudan kontrol edilmesine imkan veren yeni ara yüz modüllerini de içerecek şekilde genişletiliyor. SmartWire DT iletişim sistemlerine bağlantı M12 konektörlü 5 kutuplu kablolarla yapılıyor. İki modülle tek solenoitli veya iki solenoitli valfleri kontrol edebilmek mümkün. 24 volt ve 1.6 ampere kadar olan solenoitler bu şekilde kontrol edilebiliyor.

SmartWire DT öncesi dönemlerde PLC’nin pahalı dijital çıkış modülleriyle donatılması veya entegre amfilere sahip valf konektörlerinin kullanılması gerekiyordu. SmartWire DT ile artık bunlara ihtiyaç ortadan kalktı. Basınç şalterleri veya ikmal sensörleri gibi ek sensörleri bağlamak için IP67 kullanılıyorsa, I/O modüllerine artık ihtiyaç kalmayacak bu da hem kontrol panelinin boyutunu hem de gerekli olan kontrol kablosunun miktarını önemli ölçüde azaltacak. Yeni modüllerin çıkışları ayrı bir ASI güç kablosu yoluyla besleniyor. Yeni modüller aşırı yüke veya kısa devreye karşı korumalı. Aşırı yük veya kısa devre durumundaki tanılayıcı mesajlara ek olarak, ağ, güç kaynağının durumunu da izliyor. Modüller 25 °C ve 70 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabiliyor.

Eaton, kurulu SWD- Assist yazılımıyla SmartWire DT ağlarının planlanmasını veya devreye alınmasını destekliyor. Konfigürasyon aracı yoluyla, kullanıcılar birkaç basit tıklamayla gerekli tüm sistem bileşenlerini seçebiliyor. Bu yazılım aynı zamanda bunun sonucundaki konfigürasyonun uygunluğunu da kontrol edebilmeyi kolaylaştırıyor. Bu işleme dahil olan tüm SmartWire DT modülleri ağ geçitlerinin tanılayıcı ara yüzleri yoluyla etkinleştirilebildiği için, kurulu ağ PLC’ye bağlanmadan önce dahi kolayca devreye alınabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
EatonSmartWire-DT
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