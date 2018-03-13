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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ticaret sicili müdürlüklerinin tek temas noktası haline getirildiğini bildirilerek, “Yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması, amacıyla gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur” denildi.

13 Mart 2018 Salı 23:51
Şirket kurmak isteyenler bu haber sizin için

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ticaret sicili müdürlüklerinin tek temas noktası haline getirildiğini bildirilerek, “Yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması, amacıyla gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur” denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılması, yatırımcılarının karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirme sağlanması, ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması, amacıyla gerekli yasal altyapı oluşturulduğu bildirildi.

Bu kapsamda; gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişilerin, imza beyanlarını noter onayı şartı kaldırılarak doğrudan ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilebilmesine imkan tanındığının aktarıldığı açıklamada, “Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından tutulacak ticari defterlerin açılış onaylarının noter yerine ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi öngörülmüş, limited şirket ve kooperatif kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılarak, bunların imzalarının tasdikinin doğrudan ticaret sicili müdürlerince yapılması imkanı tanınmış, limited şirketlerde pay bedellerinin dörtte birinin kuruluştan önce bankaya bloke edilmesi uygulaması kaldırılarak, kuruluştan itibaren 24 ay içinde ödenmesi kolaylığı sağlanmıştır” denildi.

Açıklamada, büyük çoğunluğu ile 12 Mart 2018 tarihinde kısa zamanda yürürlüğe giren uygulamaya hızlı ve sorunsuz bir başlangıç yapılması hususunda tüm tedbirlerin alındığı, gerekli ikincil mevzuat çalışmaların kısa sürede tamamlanıp ve MERSİS’te ilave uygulamanın devreye alındığı aktarıldı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, 11 Mart 2018 tarihinde 238 ticaret sicili müdürlüğü müdür ve müdür yardımcılarının Ankara’ya davet edilerek, geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldığı, ticaret sicili müdürleri ve müdürlük personeli olarak yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, mevzuatta yapılan değişiklikler, MERSİS’e yapılan ilaveler ve MERSİS üzerinden yapılacak işlemlerin görsel sunumlarla detaylıca anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamanın tüm Türkiye’de sorunsuz başlaması, ticaret sicili müdürlüklerimizin yeni uygulamaya hızlıca adapte olması ve şirket kuruluş işlemlerinin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi ve tacirimizin ihtiyaçlarının karşılanması adına alınması gerekli tüm tedbirler Bakanlığımızca zamanında alınmıştır. Ticaret sicili müdürlüklerinin özverili çalışmasıyla uygulamanın ikinci gününde, tüm Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin tek noktadan ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.”

(Caner Ünver /İHA)
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