Şirket kurmak 30 dakikada gerçekleştiriliyor

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yürürlüğe girmesinin hemen ardından “tek noktadan hizmet” uygulamasını başlattı. Uygulama sayesinde şirket kuruluşları 30 dakika gibi çok kısa bir sürede gerçekleştiriliyor.

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından şirket kurmak kolaylaştı. ATO bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından “tek noktadan hizmet”uygulamasını başlattı. Uygulama sayesinde şirket kuruluşları 30 dakika gibi çok kısa bir sürede gerçekleştiriliyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şirket kuruluşunun tek hizmet noktasından gerçekleştirildiği Ticaret Sicili Müdürlüğünde üyelerle sohbet etti. Tek noktadan şirket kuruluşu gerçekleştiren Osman Yılmaz isimli üyeye çiçek veren ve Ankara ticari hayatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Baran, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar konusunda ATO üyelerinin görüşlerini ve önerilerini dinledi.

"TİCARET PROSEDÜR SİLSİLESİNDEN KURTULDU"

Hükümetin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Baran, "Bu çalışmalar, G20 ülkesi olan Türkiye’yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere taşıyacak" dedi.

Şirket kuruluşunda eskiden 5 ayrı kurumla muhatap olunması gerektiğini söyleyen Baran, "Mükellefimiz az önce yarım saat bile sürmeden şirket kuruluşunu gerçekleştirerek buradan ayrıldı. Ticaret prosedür silsilesinden kurtuldu. Mükellefimiz buradan mutlu, memnun ayrıldı, biz de bundan büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Hız çağında yaşandığını, endüstri 4.0’ın konuşulduğunu kaydeden Baran, "Bizim bu dönemde çalışan, üreten, ticaret yapan herkesin hızını artırmaya katkıda bulunmamız gerekiyor. Yatırım ortamı iyileştikçe 2023 hedeflerimize daha çok yaklaşacağız" açıklamasında bulundu.

7 AYRI PROSEDÜR BİRE İNDİ, 30 DAKİKA ŞİRKET KURULDU

Şirket kurmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının otomasyonu olan Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden (MERSİS) giriş yapıp, ana sözleşmesini yükleyerek başvuru yapan ve ATO’nun www.atonet.org.tr adresli web sayfasından limited şirket kurmak üzere online randevu alan Osman Yılmaz, şirket defterleriyle birlikte Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne geldi. Ticaret Sicili Müdürlüğü personeli tarafından karşılanan Osman Yılmaz’ın önce şirket ana sözleşmesinin kanuna uygunluğu incelendi. Ana sözleşmenin kanuna uygun olduğunun belirlenmesiyle birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğü personeli eliyle eskiden noterde yapılan tüm tasdik hizmetleri gerçekleştirildi. Buna göre, şirket ana sözleşmesi, imza beyannamesi ve şirket defterleri tek tek tasdik edildi. Bu işlemlerin ardından şirketin kuruluşuna ilişkin ilan metni Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderildi.

Sosyal güvenlik kaydı, SGK’ya gitmeye gerek kalmadan Ticaret Sicili Müdürlüğünde şirket kuruluşu sırasında elektronik olarak gerçekleştirildi. Ayrıca banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı da yine Ticaret Sicil Müdürlüğü vasıtasıyla ödendi. Böylece eskiden şirket kurmak için uygulanması gereken 7 ayrı prosedür bire indirilmiş oldu. Osman Yılmaz şirket kurma işlemlerinin tamamını 30 dakika dolmadan bitirdi.

Şirket kuruluşu gerçekleştiren Osman Yılmaz, kısa süre içerisinde işlemlerini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ATO Başkanı Baran ile Ankara Ticaret Sicili Müdürü Can Karadavut ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.