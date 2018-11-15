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Siemens ve Aruba’dan stratejik iş ortaklığı

Siemens ve Aruba, Operasyonel Teknoloji (OT) ve Bilgi Teknolojisi (BT) dünyalarını birleştirmeye odaklı stratejik bir iş ortaklığını duyurdu.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:00
Siemens ve Aruba’dan stratejik iş ortaklığı

Tamamlayıcı portföylere dayanarak Siemens ve Aruba, yüksek tesis ve şebeke kullanılabilirliği sağlayan, son derece güvenilir, güvenli ve anlayışlı veri ağları ile müşterileri destekleyebiliyor. Müşteriler, Siemens'in endüstriyel Ethernet ağ bileşenlerinin önde gelen sağlayıcısı olarak uzmanlığına ve Aruba’nın kablolu ve kablosuz LAN altyapısındaki liderliğine dayanarak, fabrikadan kurum ofislerine kadar birlikte çalışabildikleri kanıtlanmış entegre ağlardan yararlanıyorlar. 

Dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve Endüstriyel IoT yeni zorluklar çıkarıyor çünkü artık veri giderek artan bir oranda BT ve OT'yi ayıran sınırı geçiyor. Tipik, deterministik, endüstriyel OT ağları, kurumsal BT ağlarına sıkı sıkıya bağlı değil. Bu, veri ve cihaz görünürlüğü, uygulama güvencesi, kullanılabilirlik ve güvenlikte boşluklara neden oluyor. Bu bölünmeyi ortadan kaldırmak, her iki dünyada da derin uzmanlık ve ilgili operasyonel ve güvenlik gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. BT dünyasında siber güvenlik ve güvenilir veriler başlıca öncelikler iken, OT dünyasında tesisin kullanılabilirliği ve üretim çıktısı hedefleri en önemli konuların başında geliyor. 

Siemens ve Aruba, OT ve BT'deki derin ve tamamlayıcı uzmanlıklarına dayanarak bu bölünmeyi ortadan kaldırıyorlar. Test edilmiş birlikte çalışabilirliğe sahip entegre ağlar sağlayarak ve onaylanmış referans tasarımları belgelenen iki şirket, entegre OT / BT sistemlerinin hızla kurulabilmesi, daha güvenli bir şekilde çalıştırılması ve daha verimli bir şekilde desteklenmesine yardımcı oluyorlar.

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Helmrich şöyle diyor: “Siemens ve Aruba arasındaki işbirliği, Dijital Kurumun temellerinden biri olarak sunduğumuz endüstriyel ağları Aruba'nın ek BT ürünleri ile tamamlamak için önemli bir adımdır. Müşteriler, kullanılabilirliği ve güvenliği sağlayan geleceğe yönelik, entegre iletişim ağlarından faydalanacaklardır.”

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın Başkanı ve Kurucularından Keerti Melkote de bu konuda şöyle konuştu: “Siemens ve Aruba, yaklaşık üç yıl boyunca birlikte çalışarak, onaylanmış referans tasarımlarıyla desteklenen teknoloji entegrasyonu sayesinde OT / BT bölünmesini giderdi. Ortaya çıkan çözümler çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir ve hem Siemens'in hem de Aruba’nın destek ekipleri tarafından desteklenmektedir.”
 

Anahtar Kelimeler:
SiemensAruba
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