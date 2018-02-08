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Sevgililer Günü için 1 milyon çiçek satılacak

Eskişehir’de haftanın belirli günlerinde kurulan ve çevre illerden esnafın da katıldığı mezatta günlük 120 bin çiçek el değiştirirken, Sevgililer Gününe kadar toplamda 1 milyon çiçeğin satılacağı tahmin ediliyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:25
Sevgililer Günü için 1 milyon çiçek satılacak

Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından kurulan mezata, il genelinde çiçekçilik yapan esnaf yoğun ilgi gösteriyor. Çiçek mezatı, satışlar ve yaklaşan Sevgililer Günü sebebi ile hareketlenmeye başlayan piyasayla ilgili bilgi veren Kooperatifin Eskişehir Şube Müdürü Selim Şengöz, çiçeklerin tamamının yerli ürünler olduğunu, dışarıdan şu anda çiçek gelmediğini anlattı. Şengöz, "Şu anda mezatlarımız her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri kuruluyor. İzmir, Antalya, Yalova, Mersin, Adana ve, İstanbul’dan çeşit çeşit çiçekler geliyor. Buralarda çeşit çeşit çiçekler üretimdedir” dedi.

“1 MİLYON ADETE YAKIN ÇİÇEK SATILABİLİR”

Çiçek mezatına, çevre illerden de yoğun katılım olduğunu ve ilerleyen günlerde katılımın daha da artacağını ifade eden Selim Şengöz, “Dal olarak söyleyeyim, yaklaşık günde 500 bin, 600 bin adet dal olarak çiçek satılabilir. Sevgililer günü yaklaşırken daha fazla bu adet artabilir. Çevre illerden gelen müşterimiz Kütahya’dan, Afyon, Bilecik ve Eskişehir’de zaten müşterimiz var. Buralardan gelen müşterilerimiz çiçekleri alacaklar, dükkanlarına götürüp vatandaşın hizmetine sunacaklar. Toplam olarak günde, Sevgililer Günü yaklaşırken 1 milyon adete yakın dal olarak söylüyorum, çiçek satılabilir. Müşteri sayısı da artacaktır” şeklinde konuştu.

“ZATEN SEVGİLİLER GÜNÜNÜN ANA ÇİÇEĞİ ’GÜL’DÜR”

Sevgililer Günü için en çok tercih edilen çiçek çeşidinin gül olduğunu belirten Şengöz, ”Zaten Sevgililer Gününün ana çiçeği ’gül’dür. Müşterilerimiz genelde gül üzerine yoğunlaşacaklar. Normal günde adet olarak 10 bin adete yaklaşırız. Sevgililer Günü’de yaklaşırken 20 bin, 30 bine çıkabilir. Özel talep olarak orkide talebi var. Ana ürün olarak güldür, Gülün çeşitleri, boylusu, güzeli, işte renkleri, sarısı var, beyazı var. Kırmızı zaten gülün ana rengidir. Bunlar bol bol talep edilir. Bunun dışında papatya çeşitleri, bildiğimiz kırda yetişen papatyalar, çok talep görmektedir.” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN BUNDAN YARARLANMASINI İSTİYORUZ”

Vatandaşlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Selim Şengöz şunları kaydetti;

“Çiçek zaten güzellik demektir. Herkesin bundan yararlanmasını istiyoruz. Çünkü kış mevsiminde çiçeği bulmak, temin etmek zordur, bunu da biz vatandaşlarımıza temin ediyoruz.”

Son Güncelleme: 08.02.2018 10:34
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer GünüEskişehirçiçek
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