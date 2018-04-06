Senkron Yazılım'da isim değişikliği

Senyonet ile site, ofis ve AVM yöneticileri; aidat, muhasebe, bakım, satın alma ve güvenlik başta olmak üzere tüm yönetim işlemlerini internet üzerinden sorunsuzca yönetebiliyor, yönettikleri tesislerin sakinlerine üst düzey bir hizmet sunabiliyor.

1996 yılından beri iş yazılımları üreten Senkron Yazılım, son 5 yıldır üzerinde çalıştığı ve tüm Türkiye’de 250 sitede 90.000 daire tarafından kullanılan SSM adındaki site, ofis ve AVM yönetimi yazılımının adını “Senyonet” olarak güncelledi. Bugüne kadar ISS ve Ağaoğlu Yönetim’in yönettiği tüm tesisler, Sinpaş Bosphorus City, Akasya AVM ve AND Kozyatağı gibi yüzlerce tesisin kullandığı yazılım artık tüm Türkiye’deki tesisleri hedefliyor.

Konuyla ilgili konuşan Senkron Yazılım Kurucu Ortağı Mehmet Yıldızdoğan; “Bu değişikliği yalnızca birisim değişikliği olarak görmemek lazım. Aynı zamanda mülk (site, ofis ve AVM) yönetimi

yazılımımızın teknolojisini de çok büyük oranda yeniledik. Kullanışlı web arayüzümüz ve mobil uygulamalarımızla, mülk yöneticilerinin ve mülk sakinlerinin maksimum şekilde Senyonet’ten

faydalanmasını sağladık. Bir diğer ciddi değişiklik de yazılımın modüler yapısında oldu. Senyonet’i eskiden yalnızca çok büyük siteler ya da AVM’ler kullanabilirken şimdi küçük ölçekli yapıların dahi kullanabileceği esnek bir yapıya dönüştürdük. Yöneticiler, Senyonet’i sadece aidat takip yazılımı olarak kullanabilecekleri gibi isterlerse de uçtan uca tüm fonksiyonları barındıran site yönetim yazılımı olarak da kullanabilecekler.” açıklamasında bulundu.