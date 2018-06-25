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Sektörel güven endekslerinde artış

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri Mayıs ayında artış gösterdi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:32
Sektörel güven endekslerinde artış

Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri Mayıs ayında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 92 iken, Haziran ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 91,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 3,3 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 5,5 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 94,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 94,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 9,3 ve yüzde 3,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 75,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,4 oranında azalarak 75,3 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 0,4 azaldı.

(İHA)
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