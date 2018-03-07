"Şeker fabrikaları özelleştirmelerinde..."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin, "Bu özelleştirmelerde kesinlikle işçi çıkarımı olmayacak. İşçilerimizin bütün hakları baki kalacak" dedi.

Katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna bilgi gelmediğini belirtti. Fakıbaba, "8 tane özel fabrika var, 25 tane Türk Şeker’e bağlı fabrika var, bunun 8 tanesi 1 milyon ton üretiyor, 25 tanesi ise 1 milyon 400 bin ton üretiyor. Baktığınızda özelleştirilmiş fabrikalar daha fazla şeker üretiyorlar. Bana göre 14 tanesinin özelleştirilmesinde fayda vardır, zararı yoktur. Hekim olarak şekere karşıyım ama 14 tanesinin çok fazla şeker üreteceğine inanıyorum, sıcak bakıyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba, bilgi kirliliğini önlemek amacıyla sadece fabrikaların olacağını dile getirerek, arsaların özelleştirilmeyeceğini kaydetti. Fakıbaba, "Ayrıca bu özelleştirmelerde kesinlikle işçi çıkarımı olmayacak. İşçilerimizin bütün hakları baki kalacak. Belki de bunun birkaçı Tarım Kredi Kooperatiflerinin elinde olabilir. Devletin stratejik bir ürün olarak şekere de yerinde müdahale edebilmesi bağlamında elinde yeterli sayıda şeker fabrikaları olmuş olacak ama imara açılmamak kaydıyla, ki öyle bir şey yok. Ben bunun yanında olduğumu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba, nişasta bazlı şekerin kotasının arttırılıp artırılmayacağı sorusuna ise, "Öyle bir durum söz konusu değil" karşılığını verdi.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)