Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi 2018 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 azaldı.

(İHA)