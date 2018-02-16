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Rolls-Royce'un yeni aracının ismi Cullian

Rolls-Royce, yeni motorlu aracının isminin ''Cullinan'' olacağını duyurdu.

16 Şubat 2018 Cuma 11:33
Rolls-Royce'un yeni aracının ismi Cullian

Rolls-Royce zahmetsiz bir biçimde sizi yolculuklara çıkaracak ve lüksü yeniden tanımlayacak olan Suv aracını 3 yıl önce Financial Times'da çıkan yazıyla duyurmuştu. O günden bugüne bütün dünya yeni ve farklı Rolls-Royce'un gelişini bekliyordu. Bugün bu bekleyiş sona erdi. Rolls-Royce, yeni motorlu aracının isminin ''Cullinan'' olacağını duyurdu.

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller yaptığı açıklamada ; "Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. ''Cullinan'', kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan ''Cullinan'' elması gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor." Cullinan Elması''nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor.

En büyük baskılar karşısında dayanıklılık, sağlamlıktan bahsediyor. Nadir ve değerli olduğunu söylüyor. Saygıdeğer Charles Rolls'un öncü, maceracı ruhunu, Sir Henry Royce'un ise yenilikçi mühendislik ruhunu yansıtıyor. Elbette, dünyanin neresine giderse gitsin mutlak lüksü simgeliyor" dedi.

Yeni Rolls-Royce'un isminin ''Cullinan'' olmasının hikayesi, kusursuzluk arayışında gizliyor. 'Elmas gibi Rolls-Royce Cullinan'da büyüleyici bir yolculuk yapıyor. Rolls-Royce tasarımcıları, mühendisleri ve zanaatkarları, bu eşsiz aracı Afrika çöllerinden Kuzey kutbunun dondurucu buzullarına, İskoçya dağlarından Kuzey Amerika kanyonlarına kadar ''zahmetsiz heryere'' yolculuk yapabilmesi için tasarladılar. Rolls-Royce markasının alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ''Cullinan'' Suv aracı yenilenen lüks mühendisliğini gösterdiği ikinci otomobilidir.

Anahtar Kelimeler:
Roll RoyceRolls-Royce Cullian
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