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Reel sektör Ar-Ge ve inavosyona daha fazla yatırım yapıyor

Türkiye’deki reel sektör Ar-Ge ve inavosyona artık daha fazla yatırım yapıyor. 2016 2017 ve 2018’in ilk 4 aylık verilerine göre patent başvuru adedi 16 bin 778’den 19 bin 283’e, marka tescil başvuru adedi 107 bin 176’dan 121 bin 108’e yükseldi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:19
Reel sektör Ar-Ge ve inavosyona daha fazla yatırım yapıyor

Türkiye’deki reel sektör Ar-Ge ve inavosyona artık daha fazla yatırım yapıyor. 2016 2017 ve 2018’in ilk 4 aylık verilerine göre patent başvuru adedi 16 bin 778’den 19 bin 283’e, marka tescil başvuru adedi 107 bin 176’dan 121 bin 108’e yükseldi.

Destek Patent A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde ülke ekonomilerinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birinin patent, marka ve endüstriyel tasarım müracaatlarındaki artış olduğuna dikkat çekti. Yamankaradeniz, “2016 2017 ve 2018’in ilk 4 aylık verilerine baktığımızda, marka, patent ve endüstriyel tasarım başvurularında, geçtiğimiz yıllara oranla önemli bir artış söz konusu. Patent başvuru adedi 16 bin 778’den 19 bin 283’e, marka tescil başvuru adedi 107 bin 176’dan 121 bin 108’e yükseldi. Son iki yılın rakamlarındaki olumlu artış, ülkemiz adına umut verici. Marka, patent ve endüstriyel tasarım alanında yapılan başvuru sayısındaki artış, ekonomik anlamda güç kazanan ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını da ciddi oranda artırdığı sonucunu ortaya koyuyor” dedi.

“AR-GE REFORM PAKETİ BİRÇOK ALANDA YENİ DESTEKLER GETİRİYOR”

Yürürlüğe giren Ar-Ge Reform paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile sanayiciye, çalışana ve Ar-Ge merkezlerin getirilerine odaklanıldığını belirten Yamankaradeniz, “Ar-Ge Reform Paketi ile sanayicinin devlet tarafından aldığı destek artıyor. Artık Ar-Ge merkezi kurmak için gereken asgari personel sayısı sektörel bazda düştü. Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler’ mezunu personele ek teşvikler ve yüksek teknolojiye yönelik Ar-Ge faaliyetleri arttı. Bu yeniliklerin yanı sıra, tasarım faaliyetleri de destek kapsamına alınmış oldu” diye konuştu.

“FİRMALAR AR-GE’YE TEŞVİK EDİLİYOR”

Firmaların ortak proje yapmaları konusunda teşvik edileceğini aktaran Yamankaradeniz, “Artık sipariş yoluyla gerçekleştirilecek Ar-Ge ve tasarım harcama tutarının yüzde 50’si sipariş veren ve diğer yüzde 50’si de sipariş alan firmaların lehine, Ar-Ge indirimine tabi tutuluyor. Bununla birlikte, sadece Ar-Ge yatırımı yapan şirketler değil, Ar-Ge merkezlerine araştırma siparişi veren şirketler de teşviklerden yararlanıyor. Ayrıca Ar-Ge Merkezi kurmak için asgari personel sayısı 30’dan 15’e düşürüldü. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek ‘Temel Bilimler’ mezunlarının maaşlarının da brüt asgari ücret kadarlık kısmını, 2 yıl süreyle devlet karşılayacak. Yani yeni reform paketiyle devlet, firmaları her yönüyle Ar-Ge’ye teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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