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Ramazan döneminde hane harcamaları artıyor

Geçtiğimiz Ramazan döneminde harcama artışı normal bir döneme göre yüzde 11 daha fazla gerçekleşti.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:21
Ramazan döneminde hane harcamaları artıyor

Geçtiğimiz Ramazan döneminde harcama artışı normal bir döneme göre yüzde 11 daha fazla gerçekleşti.

2013-2016 yıllarındaki Ramazan harcamaları diğer Ramazan dönemlerine göre azalırken, 2017 Ramazanı diğer yıllara göre daha iyi geçti.

Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden elde edilen verilere göre Ramazan döneminde büyük marketler barındırdıkları çeşit sayısının fazla olması ve promosyonları ile alışverişçilerin tercih ettiği kanallar olarak görülürken son dönemde İndirim marketlerinde de harcamanın diğer yıllara göre daha yüksek olduğunu görüldü.

RAMAZAN DÖNEMİNDE SEPET DEĞERİ ARTIYOR

Araştırmaya göre geçtiğimiz Ramazan döneminde artan harcamanın sebebi sepet değerlerinin artması, haneler bu dönemde ortalama 19,5TL harcama yaptılar. Ortalama bir aya göre yüzde 9 daha büyük sepetler yapıldı.

Ziyaret sıklığına bakıldığında ise aslında ciddi değişen ve daha sık alışverişe gitme gibi bir durum ortaya çıkmadı.

ÇORBA, BULYON VE ET ÜRÜNLERİ RAMAZANDA HARCAMA ARTIŞININ OLDUĞU GIDA KATEGORİLERİ

Ramazan döneminde Çorba, Bulyon ve Et ürünlerine olan harcama ortalama bir aya göre her sene artış göstermekte. 2017 Ramazan döneminde ise bu artışlar diğer dönemlerin üzerinde gerçekleşti. Ramazan döneminde soğuk içeceklerin hepsi artış gösterirken geçen yıllara göre Meyve suyu 2017 Ramazan döneminde en çok artan kategori oldu.

Sonuçları değerlendiren Ipsos Hane Tüketim Paneli Direktörü Ceyhan Demiray, “Son yıllarda Ramazan döneminde farklılaşan harcama davranışı azalırken 2017 yılında tekrardan bir hareketlenme görüldü. Uzayan oruç tutma süresi ve havaların sıcak olduğu döneme ‘yaz aylarına’ denk gelmesi tüm davranışı değiştirmişti. 2017 yılında ise sıcaklık etkisinin öne gelen Ramazan periyodu ile azaldı gibi görünüyor.

Ramazan döneminin olmazsa olmazları Çorba, Et ve şarküteri, Soğuk içecekler ve özellikle artan Türk kahvesi yine etkinliğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)
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