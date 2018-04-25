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PVC ürünlerine talep artıyor

Türkiye ekonomisindeki yerini giderek güçlendiren PVC sektörü, birçok sanayi kolunun en çok ihtiyaç duyduğu alanların başında geliyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:58
PVC ürünlerine talep artıyor

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) 2017 Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu'na göre 2018 yılında miktar bazında plastik mamul üretiminin % 5 artarak 10,1 milyon tona ve 38 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yine rapora göre 653 bin ton plastik mamul ithal edileceği, ihracatın 1,7 milyon tona, yurt içi tüketimin 9 milyon tonu geçmesi ve 1 milyon 62 bin ton dış ticaret fazlası verilmesi bekleniyor.

Günümüzde tüm sanayilerde yaygın bir şekilde kullanılan PVC ürünlerine talebin son yıllarda inşaat sektörü ile birlikte daha fazla arttığına dikkat çeken A1 Pvc Market Kurucu Ortak / Genel Koordinatörü Ömer Orhan ÖZÇOBAN, "PVC sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan plastik sektörü içinde payını hızla artırıyor. İnşaat sektörünün son yıllarda yükselişe geçmesi ile birlikte PVC sektörü de hızlı bir büyüme kaydetti. Mobilya, otomotiv, elektrik gibi birçok farklı sanayide yaygın olarak kullanılan PVC ürünlerinin plastik sektörü içindeki pazar payı son yıllarda inşaat sektöründeki projelerle birlikte daha fazla arttı. Kullanım ve uygulama kolaylığı sunan PVC kenar bantları, PVC profiller, ahşap kapılar için kasa fitilleri birçok sektörde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu ürünlere sıkça ihtiyaç duyan sektörlerin artan PVC ürün talebine daha hızlı cevap vermek için satış kanallarımızı da çeşitlendirdik” dedi.

"PVC ürünlerini e-ticarete taşıdık"

Ömer Orhan ÖZÇOBAN, “E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte PVC kenar bandı, profiller, stor kapak sistemleri, ahşap kapı kasa fitilleri ve aksesuarları daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla online satış kanalımız a1pvcmarket.com'u hayata geçirdik. İstanbul’daki üretim tesislerimizden 50’nin üzerinde ülkeye ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünleri artık internet üzerinden de satışa sunuyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin ARGE çalışmaları ve gerekli tüm testleri kendi laboratuvarlarımızda tamamlıyoruz. PVC sektöründe ilkleri başaran bir marka olarak plastik sektörüne ve Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Pvc ürünleriPvcA1 Pvc Market
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