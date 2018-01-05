"PTT yarım milyar civarında kar ediyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü’nde Mehmet Akif İnan Vakfı Hizmet Binasının açılışında konuştu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen’in kurucu genel başkanı olan merhum Mehmet Akif İnan’ın hatırasının yaşatılacağını belirten Yıldırım, bu çatı altında nitelikli projelere, güzel çalışmalara imza atılacağına işaret etti. Başbakan Yıldırım, “Yarın 6 Ocak’ta vefatının 18. yıl dönümünde Mehmet Akif İnan’ın hasretini bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Mehmet Akif İnan ve bütün ölmüşlerimiz için bir Fatiha okumayı istirham ediyorum. Akif hocamızını sevdaları, ufku ondan bir miras olarak son derece gür bir sedayla yankılanıyor. Memur-Sen emek mücadelesini ondan aldığı ilhamla devam ettiriyor. 28-29 Ocak 1995 tarihinde Mehmet Akif İnan’ın kurucusu olduğu Eğitimciler Birliği Sendikasında o dönemde yerel yönetimler ve eğitim sempozyumu yapmıştık. Buradaki bazı arkadaşlarımız belki o sempozyumu hatırlayacak. O sempozyum belediye personeli için büyük bir motivasyon sağlamıştır. Kendisinin fikirleri, konulara bakış açısı, savunduğu değerler daima bizim yolumuzu aydınlatmıştır. Akif hocamız Memur-Sen’i eski Türkiye’nin karanlık dönemlerinde ağır vesayet düzenine karşı durarak kurmuştur. Ayrıca sadece sivil toplum alanında başarılara imza atmakla kalmamıştır, Türkiye’nin düşünce ve sanat hayatındaki en önemli yıldızlarından, 7 güzel adamından biridir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Özellikle şu dizeleri okunduğunda herkesi derinden etkilemektedir; ’Mescid-i Aksa’yı gördük düşümde, bir çocuk gibiydi ağlıyordu.’ Akif İnan, geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa’ya hasret içinde gözlerini kapadı. Her şair gibi arkasında unutulmaz dizeler bıraktı. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bütün dünyanın Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün yalnız olmadığını ortaya koydu. Bize düşen görev, Akif ve onun arkadaşlarının bıraktığı kültür mirasını daha da geliştirmek. Çocuklarımızı, gençlerimizi medeniyet tasavvurumuz içinde iddialı bireyler olarak yetiştirmek durumundayız. Bu topraklardan yeni Akif İnan, Cemil Meriç’lerin çıkması en büyük hedefimizdir. Yaşayan kütüphane anlayışını getirdik, kütüphanecilik hizmetinde yeni bir dönem başlattık. Yeniden yapılanma çalışmalarıyla 15 kütüphanemiz yenilendi, 32 kütüphanemizde çalışmalar sürmektedir. 172 kütüphaneyi de tekrar ihya ediyoruz. Sinema desteklerini 35 kat artırdık. Kültür sanat çalışmalarını her zaman destekledik” diye konuştu.

Vakıflarla ilgili de birtakım düzenlemelerin yapıldığına dikkati çeken Yıldırım, 5 bin vakıf eseri metruk durumdan çıkarıp ihya ettiklerini ifade etti. Yıldırım, 10 milyon vakıf belgesinin düzenlendiğini dile getirerek, vakıf müzelerinin 11’e çıkarıldığını söyledi. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl zor ama bir o kadar da başarılı bir yıl geçirdiğini anlatan Yıldırım, “Ekonomi, iş, aş, savunma sanayimiz, yatırımlarımız, ülkemizin itibarı gelişti. 2023 hedeflerimize ilerlerken madden kuvvetli olduğu kadar manen de kuvvetli, güçlü bir Türkiye’yi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bundan sonra sanata, kültüre, düşünce dünyamızın bütün değerlerimize önem veriyoruz. Desteklerimiz, teşviklerimiz bu yönde artmaya devam edeceğiz” dedi.

Akif İnan’ın sanatçı ve düşünür olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, İnan’ın 12 Eylül’de vesayet rejimine karşı dimdik durduğunu söyledi. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadıklarını, bundan sonra da yaşatmayacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Milletin emaneti kutsaldır, o emanete uzanan ellere ‘dur bakalım’ demek, hesabını hukuk içerisinde sormak bizim en büyük görevimizdir. Çirkin oyunlar, tahrikler, kışkırtmalarla kimsenin varacağı yer yoktur. Tek başımıza da kalsak demokrasi, hukukun üstünlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz. Bunu en zor dönemlerde demokrasiyi muhafaza etme mücadelesi verenlerin aziz hatırası için yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın değil, bütün kardeşlerimizin, mazlumların, mağdurların hakkının, hukukunun koruyucusu olacağız. Bugün aynı zamanda bir yıl önce alçak terör örgütü mensuplarına karşı göğsünü siper ederek şahadet şerbetini içen Polis Memuru Fethi Seki’nin ölüm yıl dönümü. Bütün vatan şehitlerine bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

PTT’in yarım milyar civarında kar ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Aslında işin özü şu, 2003’te ben göreve başladığımda 170 yıllık mazisi olan PTT 11 trilyon zarar ediyor ve bir ayda işlem sayısı 2 milyon 400 bin. Şu anda yaptığı işlem sayısı 30 milyonu geçti ve PTT yarım milyar civarında kar ediyor. PTT millete yük olmuyor, milletin yükünü taşımaya devam ediyor. PTT bir marka oldu. Türkiye’nin markası değil, dünyanın bir markası oldu. Tıptı THY, Türk Telekom gibi. Bunlar ülkemizin değerleridir” açıklamasında bulundu.

“PTT KART HİZMETE SUNULACAK”

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise, PTT kartın vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, “Sayın Başbakanımız, önemli bir şey kaderine terk edilmiş, asırlık çınar olan PTT’mizi dünya çapında bilinir hale getirdiniz. Önemli bir süreç başlattınız. İnsanlarımız da PTT’den aldığı binlerce hizmet karşılığında ayda milyonlarca işlem yapılan bir kuruluşla muhatap. PTT’nin sunduğu hizmet kervanına PTT kart diye. Burada da Memur-Sen ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde üyelerimize, insanımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Açılış öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Mehteran takımı da bir gösteri sundu. Açılışa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.