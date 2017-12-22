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Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti

Ocak-Kasım döneminde, protesto edilen toplam 862 bin adet senedin parasal tutarı 11,5 milyar TL oldu.

22 Aralık 2017 Cuma 12:39
Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre yılın on bir ayında, protesto edilen toplam 862 bin adet senedin parasal tutarı 11,5 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 7 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 8 oranında arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

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