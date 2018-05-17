Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Mart sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar artarak 226,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mart dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar artarak 226,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 401 milyon dolar artarak 18,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 98 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar artışla 31,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 376 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 507 milyon dolar artışla 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 214 milyon dolar azalışla 12,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 694 milyon dolar artışla 3,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,3 milyar dolar artarak 156,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 549 milyon dolar artarak 18,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 226,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,8’inin dolar, yüzde 34,9’unun euro, yüzde 4,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,7’sinin dolar, yüzde 29,3’ünün euro ve yüzde 20,6’sının Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 226,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,7’sinin finansal kuruluşların, yüzde 49,3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 21,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)