Otomotivde toplam üretim değişmedi

Otomotiv toplam üretimi, Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemiyle aynı oranda gerçekleşti.

Otomotiv sanayii 2018 yılı Şubat ayı sonuçları açıklandı. Buna göre; 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti, otomobil üretimi ise yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 265 bin 719 adet, otomobil üretimi ise 179 bin 481 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında arttı ve 62 bin 512 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 14 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 46 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 54 seviyesine ulaştı.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 213 bin 937 adet, otomobil ihracatı ise 147 bin 364 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 19 artarken, euro bazında ise yüzde 3 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 5,180 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 2,019 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 1,645 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine paralel seviyede, toplam 265 bin 719 adet taşıt aracı üretildi. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 274 bin 791 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 14 artarken, ürün grubu bazında üretim: b. kamyonda yüzde 86, k. kamyonda yüzde 54, midibüste yüzde 44, kamyonette yüzde 13 ve minibüste yüzde 4 oranlarında artarken, otobüste yüzde 14 oranında azaldı.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil üretimi, 2017 yılına göre yüzde 6 oranında azalarak 179 bin 481 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi yüzde 21 oranında artarak 9 bin 72 adet oldu. Traktör üretimi 2008-2018 yılları arası Ocak-Şubat dönemi verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

PAZAR

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam satışlar 2017 yılı aynı dönemine göre aynı seviyesini koruyarak 84 bin 456 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 oranında arttı ve 62 bin 512 adet oldu. Buna göre, ithalatın pazar payının 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 65 olarak gerçekleştiği görüldü. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görüldü.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal otomobil satışları aynı seviyesini korudu. Buna göre, ithalatın pazar payının 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 50 olarak gerçekleştiği görüldü.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı ayına göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 11, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 10 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 12 oranlarında azaldı. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 artarak 2 bin 371 adet, kamyon pazarı yüzde 37 oranında artarak 2 bin 149 adet, midibüs pazarı yüzde 43 oranında azalarak 152 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 56 oranında azalarak 70 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 8, otomobil pazarı yüzde 19 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 11 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 147 bin 364 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 81’ini oluşturan 213 bin 937 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 9 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 7 azalarak bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat, 2017 yılına göre yüzde 19 oranında arttı ve 5,180 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 3 artarak 4,218 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, yan sanayi ihracatı yüzde 26 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 20,1 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

(İHA)