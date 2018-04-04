Otomotiv kendi rekorunu solladı

Mart ayında yüzde 16 artışla 3,1 milyar dolar ihracat yapan otomotiv, böylece şubatta kırdığı aylık bazdaki tüm zamanların rekorunu 30 günde tazeledi. Avrupa ekonomisinin büyümeye başlamasının rekorda etkili olduğu ifade ediliyor.

Otomotivin tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini aştı. Otomotiv sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu. Mart ayı ihracatında Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 20 ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu.

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi, her ay yeni bir rekora imza atmayı geleneğe dönüştürdü. Otomotiv sektörü, Şubat 2018 döneminde kırdığı aylık bazdaki tüm zamanların ihracat rekorunu Mart 2018’de tazeledi.

Otomotiv sektörü, geçen mart ayında önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 146 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şubat 2016’dan itibaren olmak üzere son 26 aydır ihracatta artışı devam ettiren sektör, mart ayında ise tarihinde ilk kez 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmiş oldu. Toplam ihracattan aldığı pay yüzde 21’e ulaşan otomotivin, böylece tek başına gerçekleştirdiği ihracat Türkiye’nin toplam rakamının beşte birini de aştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin, Ocak-Mart döneminde Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çekti. Orhan Sabuncu, mart ayındaki artışta ürün gruplarından Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 20 ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 24 olmak üzere yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğunu söyledi.

En büyük pazar olan Almanya’ya yan sanayide yüzde 16 artış kaydedilirken, yine büyük pazarlardan olan Fransa’ya Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda yüzde 66 artış başarısı kaydedildi

OTOMOTİV YAN SANAYİNDE ARTIŞ YÜZDE 20

Ürün grupları bazında bakıldığında, mart ayında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 20 artışla 1 milyar 46 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 artarak 1 milyar 275 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 24 artışla 553 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 16 artarak 176 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 16 artarken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 37, ABD’ye yüzde 42, Polonya’ya yüzde 35, Rusya’ya yüzde 60 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 26 artarken, önemli pazarlardan Belçika’ya yüzde 23, İsrail’e yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 150 arttı, Almanya’ya ise yüzde 23 düşüş oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a geçen yıl ile hemen hemen aynı değerde ihracat yapılırken, Fransa’ya yüzde 66, Slovenya’ya yüzde 31, Almanya’ya yüzde 28 artış kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 49 artış görülürken, Fransa’ya yüzde 18, İtalya’ya yüzde 63 artış yaşandı.

ALMANYA’DA İHRACAT YÜZDE 10 ARTTI

Ülke bazında bakıldığında da en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat mart ayında yüzde 10 artışla 452 milyon dolar oldu. Almanya’ya olan artışta Otomotiv Yan Sanayi ihracatının yüzde 16, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının ise yüzde 28 artması etkili oldu.

Martta ihracat en büyük ikinci pazar olan İtalya yüzde 21 artışla 405 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Fransa’ya ise 26 artışla 330 milyon dolar olarak kaydedildi. İtalya’ya yönelik artışta Binek Otomobiller ihracatının yüzde 26, Yan Sanayi ihracatının yüzde 12 artması, Fransa’ya yönelik artışta ise Yan Sanayi ihracatının yüzde 37, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının da yüzde 66 artması etkili oldu.

(İHA)