Oteldenal, kapı ödemeli rezervasyonlarda otellere ödeme garantisi veriyor

Son yıllarda misafirlerin kullanmadığı ve iptal etmediği kapı giriş ödemeli rezervasyonlar nedeniyle birçok otelin mağdur olduğuna dikkat çeken Oteldenal Turizm Genel Müdürü Bülent Kalkan, "Müşterilerin kapıda gelince ödeme yapacağım diyerek rezervasyon yapıp yer ayırtması ve buna rağmen bilgi vermeden otele gelmemesi, otelleri çok zor durumda bırakıyor. Bazı zamanlarda bir müşterinin aynı tarihe 3-4 farklı otele rezervasyon yaptırdığı durumlarla bile karşılaşılıyor. Bu tür durumlarda misafir otele giderse ödemesini otelde kapı girişinde yapıyor ancak gitmediği takdirde herhangi bir ödeme bilgisi paylaşmadığı için bir yaptırım bulunmuyor.

Konaklama yapılmadığından dolayı hem oda kullanılmıyor hem de kullanılmayan odanın bir başkası müşteriye satışı hemen mümkün olmuyor. Bu noktada otellerin müşterilerin kullanmadıkları kapı giriş ödemeli rezervasyonlarından kaynaklanan No-Show konusunda mağduriyetlerini giderici çözümlerin olması büyük önem taşıyor” dedi.

“Misafirlerin kapıda ödemeli rezervasyonlarında sorumluluğu alıyoruz”

Müşterilerin kullanmadığı kapı giriş ödemeli rezervasyonlardan kaynaklanan No Show mağduriyetlerinin otellere kapı ödeme garantisi verilmesi ile giderilebileceğini ifade eden Bülent Kalkan, “Türkiye genelinde 2000'den fazla tesis ile çalışıyoruz. Müşterilerin kapı giriş ödemeli rezervasyon şeklinde yaptığı kullanılmamış ve iptal edilmemiş rezervasyonların oteller açısından sıkıntılı bir durum olduğunun farkındayız. Bu durumun önüne geçebilmek adına çalıştığımız tesislere kapıda ödeme hizmeti sağlıyoruz. Biz kendi EXNET sistemimizde misafirin kapı giriş ödemeli rezervasyonunda sorumluluğu alıp, misafir gelmezse 1 gece No Show tutarını firma olarak otele ödüyoruz. Yani kapı ödemede No-show garantisi veriyoruz. Otellere No-Show garantisi veren tek firmayız" şeklinde konuştu.

"Hizmet kalitesi ve istihdamı artırmayı amaçlıyoruz"

Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün istihdama katkısının giderek arttığına da dikkat çeken Bülent Kalkan, istihdama yönelik yatırımlarının artacağına vurgu yaptı. Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda gibi 4 farklı ülkede ofis açmayı planladıklarını belirten Kalkan, "İzmir merkezli bir seyahat acentesi olarak sezonda yaklaşık 70 kişilik personel ile hizmet veriyoruz. İzmir'de 2018 yılı için sezon öncesi 30 kişilik bir ofis daha açıp hem hizmet kalitemizi hem de istihdamı artırmayı amaçlıyoruz" dedi