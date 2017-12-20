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OSB'lerde dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “2018 yılı Türkiye için dijital ekonomi yılı olacak. Sanayimizin dijital dönüşüme uyum sağlaması açısından organize sanayi bölgelerimizde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız” dedi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:39
OSB'lerde dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

Kalkınma Bakanı Elvan, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 34’üncüsü düzenlenen Bilişim Kurultayı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Elvan, önümüzdeki dönemin güçlü toplumlarının, dijitalleşme sürecini etkin şekilde yöneten ve bunun sonucunda bilgi temelli yenilikçiliği geliştirenlerin olacağını söyledi. Kalıcı ekonomik büyümenin ancak yeni teknolojilerin ekonomide oluşturacağı üretkenlik artışı yoluyla mümkün olabileceğine dikkat çeken Elvan, “Dijitalleşme süreci Türkiye’de bilgi temelli yenilikçilik yoluyla sağlanacak üretkenlik artışı ve onun besleyeceği büyüme açısından ciddi fırsatları beraberinde getirecektir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, özellikle KOBİ’ler olmak üzere ekonomiye yayılımda daha büyük firmalara göre geride kalmaktadır. KOBİ’ler, bilişim, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması gibi üretkenlik artışı getirebilecek ciddi bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, geniş bant aboneliği ve web sitesi sahipliği oranlarında geride kalıyor. Örnek olarak OECD içerisinde çok şirketin geniş bant aboneliği varken, 2016 yılı itibariyle her 4 şirketten yalnızca birinin bilişim hizmetlerini kullandığını görüyoruz. Bu oran büyük ölçekli firmalarda yüzde 47 iken, KOBİ’lerde yüzde 22’ye düşüyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla bilgi temelli yöneticiliği geliştirme süreci bölgesel, sektörel ve ölçeksel farklılıkları gözeten politikalar gerektiriyor. Dijital ekonomide başarı için dijitalleşmeyi sağlayan teknolojilere yatırım önemli ancak yeterli değildir” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLARAK GEÇ KALMIŞTIK AMA ÖNÜMÜZDE BİR FIRSAT VAR"

2018 yılının Türkiye için dijital ekonomi yılı olacağını söyleyen Elvan, bu alanda yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:

“Dijital ekonomi alanında ekonomimizin bir bütün olarak dijitalleşmesi alanında 2018 yılı bizim için somut adımların atıldığı bir yıl olacak. Burada atacağımız somut adımların başında, özellikle sanayimizin dijital dönüşüme uyum sağlaması açısından organize sanayi bölgelerimizde dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Bu merkezler özellikle sanayicilerimizin dijital dönüşümlerini sağlamalarına yardımcı olacak, danışmanlık yapacak, eğitim verecek ve gerekli her türlü desteği sağlayacak olan merkezler olacaktır. Mutlaka sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte evet Türkiye olarak geç kalmıştık ama önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirmeliyiz ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü, gerçek anlamda dijital ekonomiye geçişini hep birlikte sağlamalıyız.”

Son Güncelleme: 20.12.2017 14:03
Anahtar Kelimeler:
OsbDijital Dönüşüm MerkezleriEkonomi
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