Nesnelerin interneti, otelcilik sektörünü dönüştürecek

HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, Mekân sahiplerinin konuklarına benzersiz bir deneyim yaşatmak için kablosuz altyapılarını sadece ücretsiz Wi-Fi sunmanın ötesine götürmesine vurgulayarak, İşletilen mekânın boyutları veya türü ne olursa olsun, kurumların hedeflerine ulaşmaları açısından önümüzdeki yıl boyunca IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarını ve onlarla ilgili yenilikleri benimsemek üzere gerekli adımları atmaya başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Uyar, önümüzdeki yılın dört önemli IoT ve kablosuz yeniliklerinin şunlar olması beklendiğini söyledi:

Lokasyon Belirleme, evden uzakta ev konforu sağlamaya yardımcı olacak. Bluetooth özellikli IoT sensörlerini, lokasyon farkındalığı olan mobilite ve analitik çözümlerdeki en son yeniliklerle birlikte mekânlarda kullanılarak, konukların işletmeye adım attıkları andan itibaren otomatik olarak tanınabilmesi ve kaydedilmesi mümkün olabilecek. Resepsiyonda bekleme olgusunun ortadan kalkması, eve girerken yaşanan deneyimin bir yansıması olarak düşünülebilir ve müşteriler bu kolaylığı lokasyon temelli çözümler sayesinde deneyimleyebilir. Yeni gelen konuklar lobiden geçerken, mobil uygulama aracılığıyla odalarının durumuyla ilgili otomatik bir güncelleme alabilecek. Oda henüz hazır değilse, aynı teknoloji onlara indirimli aperatif atıştırmalıklar önerilebilecek veya lobide ücretsiz bir kokteyl sunalabilecek. Konuklar sonunda odalarına giderlerken, odaya varmadan önce odanın klima ayarlarını otomatik yapabilecek. Konaklama başladıktan sonra IoT özellikli ve konum farkındalığı olan altyapı işletmeler için başka şekillerde de çalışacak. Örneğin, konukların odasında bulunan televizyonda kişisel içeriklerini izlemelerine izin verirken, mobil uygulama kullanarak spa'da bir masaj randevusu almalarına ve havuz kenarına vardıklarında hazır olacak şekilde bir içecek ısmarlamalarına izin verilebilecek. Bunun yanı sıra, müşteriler bir fitness programını tam boy bir aynaya yansıtılacak şekilde bir mobil cihaz vasıtasıyla takip edebilecekler ve sporlarını bu şekilde yapabilecekler

Gelişmiş Erişim Yönetimi, sorunsuz bir yolculuk deneyimi sağlayacak. Ev ortamı benzeri deneyimler oluşturmanın önemli bir katkısı, mobil bağlantı da dâhil olmak üzere olası uyuşmazlıkları azaltmak olacak. Örneğin, organizasyon konuklara hâlâ Wi-Fi'ye erişim için külfetli kimlik doğrulama yöntemlerini sunuyorsa, bu yöntem 2018'de onlar için çıkış yolu olacak. Gizli, uzun kullanıcı isimleri ve şifrelerini yazmak yerine, kimlik doğrulamasını bir tek dokunuşla yapılabilecek ve erişim yönetimi çözümünün cihaz tanımlama ve ağ güvenlik görevlerini yerine getirmesine izin verilebilecek. Daha gelişmiş erişim çözümleri ile düzenli olarak gelen ziyaretçilerin belirli bir süre zarfında, örneğin üç ayda bir veya yılda iki kez oturum açma işlemlerini tamamlamaları yeterli olacak. Büyük markalar bu işlevi birden fazla mekânda sağlamaya başladı. New York'ta bir markanın yerini ziyaret edip ağa giriş yapan kişiler iki hafta sonra onun San Francisco'daki kardeş mekânını ziyaret ettiğinde zaten tanınmış olarak içeri girebilecek. Uyuşmazlıkları azaltmanın bir başka yolu, konukları yiyecek ve içecek seçeneklerine yönlendirmek için mobil uygulamanızda gezinme özellikleri sunmak olacak. Daha gelişmiş uygulamalar, konukları az kullanılan konumları ziyaret etmeye teşvik etmek için gerçek zamanlı oturma olanaklarını gösterebilecek. Bir diğer özellik, çok kalabalık bir yerde bekleyen konukları, nispeten boş olan bir seçeneği kullanmaları için teşvik etmek olacak. Özel mobil katılım araçları, büyük bir grubun ne zaman yemeğe başlayacağını otomatik olarak algılamak ve talebin düşük olduğu yerlerde onlara özel ürünler sunmak için diğer kayıtlardan veri çekebilecek. Benzer şekilde, bu tür çözümler, talebin arttığı yerlerde personelin talebi karşılamasını garantilemek için kalabalık olan bölgelere ekstra personel yönlendirmeye de yardımcı olabilecek.

Ürün Etiketleri, deneyimleri ve kaynak kullanımını geliştirir. Ev deneyimine en benzer ve sorunsuz yolculuklar bile, tek bir bagajın bantta gecikmesi ile bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Yoğunluktan dolayı yaşanabilecek bu tip gecikme ve darboğaz durumlarında, konuma dayalı çözüme uygun maliyetli ürün izleme teknolojileri (asset tracking tag) eklenerek çözülebilecek. Ardından, personelin veya hatta konukların bagajlarına hızlı erişmeleri için mobil uygulamada bunların yerlerinin belirlenmesini sağlanabilecek. Benzer şekilde, odalarına giden yolda yemek arabaları ve yerlere bırakılmış tepsilerle karşılaşmak konukların canlarını sıkabiliyor. Ürün etiketleme ile birlikte otelde çalışan personelin, yemek arabaları bir odayı terk ettiğinde (bina içerisinde neredelerse) hızlı ve etkili bir şekilde temizlik personelini uyarılabilecek. Ürün etiketleme ile bir nesnenin, bir yerde ne kadar zaman sabit kaldığının izlenmesi ve personelin uyarılması da mümkün olacak. Müşterilerin dahi bir nesneyle (örneğin valizi) olan işinin bitip bitmediğini veya valizinin yanında olup olmadığını, yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol edilebilecek. İstenirse, personel müdahale etmeden önce konuklara kişiselleştirilmiş bir mesaj iletilebilecek ve kendilerini eşsiz ve özel hissetmelerini sağlayacak bir başka dokunuş noktası oluşturulabilecek.

Bölgelere ayırma ve Yapay Zekâ, Son IoT Güvenlik Yenilikleri: Deneyimleri etkin bir şekilde yürütmek için IoT özellikli sistemlerinin de güvenli olması gerekiyor. Bilgisayar korsanlarının, IoT cihazları aracılığıyla otel ağlarına erişip, örneğin bir IoT akvaryum sensörünü ele geçirme yoluyla veri çalmaya çalıştıkları bilinen bir gerçek. Gelişmiş IoT güvenlik seçenekleri arasında, bağlı IoT cihazlarını ağda ayrı bir noktada tutmak için "bölgeler"(zone) içinde gruplandırma olanağı bulunuyor. Böylelikle ürün etiketleri (asset tracking tag) için farklı bir kural seti yazıp, ağa bağlı kapı kilitleri için ise farklı bir kural seti tanımlayarak farklı alanlar için özelleştirilmiş güvenlik politikalarını uygulama olanağı mümkün olabiliyor. Ayrıca en iyi çözümler, gerçek zamanlı zekâyı, gelişmiş analitiği ve AI yapay zeka tabanlı makine öğrenimini kullanıyor. Bu tür araçlar, kullanıcı veya cihaz davranışlarındaki (mili saniyelik hızlarda) değişiklikleri sezebiliyor ve bu da çevre savunmalarından kaçan bir saldırıyı açıkça gözlemlemeye yardımcı olabiliyor. Saldırıdan etkilenen cihazlar daha sonra otomatik olarak karantinaya alınabiliyor ve araştırılması için belirlenen bir kişiye bir uyarı gönderiliyor. Özel konuk deneyiminin modernizasyonu ne gerektirirse gerektirsin, IoT'nin 2018 ve sonrasında hayati önem taşıyan bir rol oynayacak. Kullanımdan en iyi şekilde faydalanabilmek için, organizasyonların diğerlerine göre öne çıkmasına yardımcı olacak seçeneklerin şimdi düşünülmesi gerekiyor."