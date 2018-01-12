Naci Ağbal: "2018 yılında ilave desteklerimiz olacak"

Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda (TESK) "Defter-Beyan Sistemi" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Ağbal, ekonomideki toparlanmanın bütün sektörlere yayıldığını belirterek, "2018 yılından da inşallah umutluyuz. Türkiye ekonomisi 2018 yılında da bu büyüme trendini devam ettirecek. Güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Burada hükümet olarak bugüne kadar aldığımız kararların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu hep beraber gördük. 2018 yılında da ekonomiyi ayakta tutmak için diri tutmak için birçok başka tedbirlerde alacağız. Reformlar yapacağız. Maliye Bakanlığı olarak biz Katma Değer Vergisi Kanunu’nu çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu önce Bakanlar Kuruluna sonra Meclise getireceğiz. Orada istiyoruz ki katma değer vergisi kanunu karşısında esnafımız bu meseleyle ilgili vergilerini daha kolaylıkla ödeyebilsin, daha basit olsun, uygulaması daha rahat olsun. Sizin buradan gelen yüklerinizi aşağı çekelim istiyoruz. İnşallah bunları yapacağız" diye konuştu.

"Pazartesi günü inşallah Türkiye Cumhuriyeti’nin 2017 yılı bütçe sonuçlarını açıklayacağım" ifadesini kullanan Ağbal, "Yılın başında Türkiye’nin bütçesi şöyle oldu böyle oldu mali disiplin ortada kalktı diyenlere Pazartesi günü bir sürprizimiz var inşallah. Türkiye’nin ekonomisinin güçlü olduğu kadar kamu maliyesinin de hala güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceğiz. Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomide oluşturduğumuz güç sayesinde önce ekonomimiz düzeldi, sonra bütçemiz düzeldi. Özellikle son çeyrekte ekonomide genele yayılan büyüme ve faaliyetler bizim vergi gelirlerimizi önemli ölçüde olumlu yönde etkiledi. İnşallah pazartesi günü bütçe sonuçlarımızı açıkladığımız zaman 2018’e hem ekonomisiyle güçlü hem bütçesiyle güçlü hem kamu maliyesiyle güçlü bir Türkiye fotoğrafını hep beraber vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti: "Ekonomi yönetimi olarak hükümet olarak 2018 yılında da esnafımızı da çalışanımızı da sanayicimizi de bütün ekonomide gayretle çalışan bütün işletmelerimizi de daha da ileriye taşıyacak ilave adımlarımız olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı olarak 2018 yılında yatırım harcamalarının daha da artması için özel sektörün ve sizlerin daha fazla yatırım yapması için ilave desteklerimiz olacak. Bunları da inşallah Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bu konuyla ilgili düzenlemeleri de yapacağız.”