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MTV, PTT işyerlerinden ödenebilecek

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine başladı.

09 Ocak 2018 Salı 14:45
MTV, PTT işyerlerinden ödenebilecek

PTT A.Ş. ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla bunlara ilave olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine de başlandı. Söz konusu işlemler 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren PTT işyerlerinden yaptırılabiliyor.

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