Michael Weinig AG'ye esneklik ve verimlilik için özel buton

Michael Weinig AG (Weinig) katı ahşap işleme makine ve ekipmanlarını tasarlama ve üretmede dünya lideridir. Bu şirket, ışıklı basmalı butonlarını ve makinelerinden birine ait diğer komponentleri; ahşap kirişler ve kalıplar üzerinde yanlamasına çalışmaya uygun dört kenarlı kalıplayıcıyı içeren Eaton otomasyon sistemi komponentlerine güvenmektedir. Son zamanlarda, Weinig’in daha fazla verimlilik konusunda gösterdiği çabayı desteklemek ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için, Eaton kurulum alanında tasarruf sağlayan ve ön kablolama süresini azaltan yeni nesil aydınlatılmış basmalı butonu, yani RMQ kompaktı, geliştirmiştir.

Ağaçları inşaat malzemeleri, mobilya ve kurşun kalem gibi ağaç ürünlerine dönüştürmek için pek çok farklı sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Weinig makineleri bu süreçleri basit ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır ve şirket Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de bulunan üretim tesisleri üzerinden dünyanın her noktasına satış gerçekleştirmektedir. Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya’da Weinig’i temsil eden 25 yan kuruluş ve şube bulunmaktadır ve Weinig katı ahşap işlemedeki tüm süreç zincirini kapsayacak bir ürün grubunu müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Bu ürün grubu kesme, gözden geçirme, yapıştırma ve birleştirme teknolojilerinden planyalama ve ayrımlamaya kadar uzanmaktadır. Tüm bu süreçler, mobilya ve tek kısımlı üretimin yanısıra pencere ve kapı üretimini de içeren çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir.

Weinig süregelen ürün gelişiminde müşterilerinin geri bildirimlerini de kullanarak müşterileriyle yakın çalışmaktadır. Aynı şekilde, şirket yenileme ve gelişim sürecini desteklemek için tedarikçileriyle olan ortak çalışmalara da güvenmektedir. Bu girişimlerin sonucunda dakikada 600 m odunu işleyebilen dört taraflı kalıplayıcı gibi son derece verimli ve güvenilir, en gelişmiş teknolojiye sahip makine ve tesisler ortaya çıkmaktadır.

Besleme silindirleri odunun planya gibi özel aletlerle istenilen boyuta göre kesildiği makine yardımıyla odunu taşımaktadır. Aletlerin birbirlerine eklenmesi ve sabitlenmesi aletlerin hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlamak için Eaton tarafından üretilen kolay kontrol röleleri ile kontrolü kolay vidalı kriko vasıtasıyla yapılmaktadır. Işıklı basmalı buton, kullanıcının bu vidalı krikoları çalıştırmasını, elektronik olarak kilitlemesini veya krikonun kilidini otomatik olarak açmasını sağlamaktadır.

Eaton’ın ışıklı basmalı butonları makine odasında doğrudan kurulabildikleri için bu görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Bununla birlikte, ağaç işleri nedeniyle ortaya çıkan toz, bu basmalı butonların yüksek IP54 seviyesi korumaya sahip ayrı kılıflarda tutulması gerektiği anlamına gelmektedir. Bir yandan bu kılıfların karmaşık dahili ön kablolaması esnasında dikkate değer bir zaman harcanıyorken, diğer yandan da kılıflar olması gerekenden fazla bir alanı kaplamaktaydı.

Weinig bu konuda daha verimli bir alternatif arayışıyla Eaton’a danıştı ve güç yönetimi uzmanı Eaton, müşteri gereksinimleri konusundaki derin bilgisiyle uygun maliyetli ve esnek

bir çözüm sundu. Yeni RMQ kompakt serisi günümüzün geniş taleplerini karşılamakla beraber Weinig’in mühendislik ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

RMQ kompakt ışıklı basmalı butonları M12 konektörüne sahip ön bağlantılı ve ön yapılandırmalı kabloyu da beraberinde sunmaktadır. Zaman alan ön kablolama ihtiyacı ortadan kaldırılmakta, anahtar herhangi bir pozisyonda monte edilebilmekte ve M12 konektörü kablolama hatası ihtimalini sıfıra indirmektedir. Ek olarak, basmalı buton Eaton’ın SmartWire DT akıllı kablolama sistemine de entegre edilebilmektedir. Basmalı butonun kenarında mühürlenmiş kablo IP54 derecelendirme gereksinimi de aşarak IP65 koruma seviyesine ulaşmaktadır ve ön panel koruması ise IP67/IP69 K şeklindedir. Bu seviyelerde, ışıklı basmalı buton ürünün içine toz girmemesi için tamamen mühürlenmektedir, ayrıca yüksek basınçlı yıkama esnasındaki muhtemel su girişine karşı da dayanıklıdır. Bunun bir sonucu olarak, cihazlar makine doğrudan entegre olduklarında dahi emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışmaktadır.

Bu yeni ve kompakt tasarım, farklı müşterilerin gereksinimlerine hitap etmede Weinig’in daha esnek olmasına olanak tanımaktadır. İlk defa, son kullanıcılar ışıklı basmalı butonlarının yerini belirleyebilmekte ve Weinig de bu ihtiyaca uygun şekilde cevap verebilmektedir.

‘’ Işıklı basmalı buton tam da bizim hayalini kurduğumuz üründür.’’ Bu ürün sadece zamandan, maliyetten ve alandan tasarruf etme gereksinimlerimizi karşılamakla kalmıyor, ayrıca arttırılmış esnekliği de sağlıyor.

Weinig AG’de üretim alanında makine elektriksel bağlantılarından sorumlu Rainer Kurz ‘’ Eaton becerileri ve zekasıyla bizi bir kere daha ikna etmeyi başardı. ‘’ şeklinde açıklama yaptı. Basmalı buton, Eaton’ın daimi RMQ kompakt çözüm portfoyünde önemli bir role sahiptir. Bu ürünler ayrıca makine yapımı ve tesis kurulumunda kullanılan RMQ Titan kontrol ve sinyal cihazları serisi içindeki diğer kompakt ve verimli çözümleri de içermektedir.