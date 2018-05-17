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Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azaldı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:51
Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 11 Mayıs ile biten haftada 241 milyon dolar azalarak 110 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri de, 550 milyon dolar azalarak 86 milyar 173 milyon dolardan 85 milyar 623 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 11 Mayıs haftasında 309 milyon dolar artarak 24 milyar 779 milyon dolardan 25 milyar 88 milyon dolara çıktı.

(İHA)
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