Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 157 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 157 milyon azalarak 113 milyar 896 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 697 milyon dolar azalarak 90 milyar 352 milyon dolardan 88 milyar 655 milyon dolara indi.

Altın rezervlerinde ise 23 Şubat haftasında 460 milyon dolar düşüşle 25 milyar 701 milyon dolardan 25 milyar 241 milyon doları gördü.

(İHA)