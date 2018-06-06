Memura enflasyon zammı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyon farkı zammının eklenmesiyle memur ve emeklilerin 1 Temmuz itibariyle alacakları maaşları açıkladı. Ağbal, "Enflasyon Haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 3 bin 50 lira, en düşük memur emekli maaşı 2 bin 94 lira, en düşük SSK emekli aylığı bin 670 lira, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 495 liraya çıkacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur ve emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı. Ağbal, "Enflasyon Haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 3 bin 50 lira, en düşük memur emekli maaşı 2 bin 94 lira, en düşük SSK emekli aylığı bin 670 lira, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 495 liraya çıkacak" dedi.

Ağbal, enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili şunları kaydetti: "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1’lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı bin 670 liraya çıkacak."

(İHA)