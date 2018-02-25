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Mehmetçiğe örgü ören kadınlar iplik satışlarını arttırdı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonda görev alan Mehmetçik’e atkı, bere ve eldiven ören kadınlar, iplik sektörünü hareketlendirdi. Yeşil ve siyah renkli iplik satışları yüzde 25 arttı.

25 Şubat 2018 Pazar 09:30
Mehmetçiğe örgü ören kadınlar iplik satışlarını arttırdı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonda görev alan Mehmetçik’e atkı, bere ve eldiven ören kadınlar, iplik sektörünü hareketlendirdi. Yeşil ve siyah renkli iplik satışları yüzde 25 arttı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na, Türkiye’nin dört bir yanından farklı şekillerde destekler devam ediyor.

KADINLAR MEHMETÇİK İÇİN ÖRGÜ SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Afrin operasyonuna destek kampanyalarında en öne çıkanlardan biri de, zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerimiz için eldiven, atkı ve bere ören kadınlar oldu. Farklı illerden binlerce kadın el işi örgüleri, Afrin’de görev alan askerlere göndererek bir şekilde operasyona destek oluyor. Kadınlar tarafından el emeği ile üretilen eldiven, atkı ve bere ise iplik sektöründe hareketliliğe neden oldu. Hava şartları nedeniyle durgun günler geçiren sektördeki satışlarda yüzde 25’lik bir oranda artış meydana geldi.

“YEŞİL VE SİYAH RENK ÜZERİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir iplik fabrikasının sahibi olan Mehmet Celal Kurtbay, sektördeki artışın asker renkleri olması nedeniyle yeşil ve siyah üzerinde yoğunlaşıldığını söyledi. Talep doğrultusunda yeşil ve siyah renkli ipliklerin üretiminde artışa gittiklerini ifade eden Kurtbay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İplik piyasası havaların fazla soğuk olmaması nedeniyle biraz etkilendi. Ancak askerimiz için yeşil ve siyah renkli ipliklerin daha fazla satış durumu oldu. Biz de o renkler üzerinde daha fazla çalışıyoruz. Mehmetçiklerimiz Afrin’de operasyon yapıyor. Onlara katkı amacıyla annelerimiz, ablalarımız bir takım şeyler örüyor. Bere, eldiven ve kaşkol. Tabi bunlar için renk olarak asker renkleri daha öne çıkıyor. Orada biraz hareketlilik görüyoruz. Haki renklerinde yüzde 25 oranında artış oldu. Bu artış normal çünkü bizim milletimiz askerine bağlıdır.”

(Serdal Altıntepe/İHA)
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