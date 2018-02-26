Londra'da yatırım neden ilgi görüyor?

Ankara Anlaşması ile yerleşim olanaklarının son dönemde arttığını vurgulayan Avukat Ayla Toprak Zengin, Londra’da firma kurmak isteyenlerin de merak ettikleri soruları yanıtladı. Londra’da eğitim ve yaşam fırsatlarının anlatıldığı konferansa Ankaralılara yoğun ilgi gösterdi.

Türkler neden Londra’da yatırım yapıyor?

Türklerin Ankara Anlaşması ile bir çok fırsatı değerlendirdiğini vurgulayan Ayla Ömer Zengin çifti, “Londra güvenliği ile öne çıkıyor. Dünya’da yaşanan bir çok gelişmeden Londra etkilenmiyor. Her dönemde gayrimenkul fiyatlarının artması ve hızlı bir şekilde nakde döndürülebilir olması yatırımcıların en çok ilgisini çeken konulardan” dedi.

Daha ucuza ev sahibi olma fırsatı

En çok sorulan soruların başında gelen yerleşim izni olmadan yaşama olanakları ile ilgili de bilgi veren Zengin çifti şunları söyledi: “Türkiye’de gelirini belgeleyebilen kişiler, vatandaş olmadan gayrimenkul edinebiliyor. Gayrimenkul satın alındıktan sonra kiraya verildiğinde, kira tutarı kullanılan mortgage kredisinin aylık ödemelerini karşılıyor. Kredi alternatifinin olmasi nedeniyle Londra, son zamanlarda Türk yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.” %10 daha ucuza satın alma fırsatlarından da bahseden firma yetkilileri “ GBP-USD paritesi son 30 yılın en düşük halini yaşadığı için yatırımcılar %10 daha ucuz satın alma şansına sahip oluyor” dedi. Yatırım seçenekleri hakkında bilgi veren Ömer Zengin, “ 250 bin pound’dan başlayıp 50 milyon pounda kadar çıkan 1+1, 2+1, 3+1 ya da daha büyük daireler ile seçenekleri genişletmek mümkün. Daire, villa ya da ticari alanlar gibi beklentilere göre tüm alanlarda hizmet verebiliyoruz. Farklı ödeme planları seçenekleri ile de ilgilenenlere ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz.”

Genellikle Londra’daki eğitim olanaklarında yararlanmak için çocuklarını gönderen ailelerin kiralama yapmaktansa ev almayı tercih ettiklerini vurgulayan Zengin çifti, kullanıcıların aldıkları evi değer artışıylabirlikte yatırıma dönüştürmeyi daha mantıklı bulduklarını belirtiyor.