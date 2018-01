Londra'da lüks emlak piyasası büyümeyi sürdürecek

InternationalPropertyForSale.com tarafından Ocak ayında yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Londra lüks emlak piyasasındaki negatif büyüme ve düşüşün 2018 yılında orta ve uzun dönemli olarak alım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, özellikle de dolar ve Euro kullananlara avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Analistlerin tahminlerine göre Sterlinin temel para birimleri karşısında değer kazanma şansı oldukça düşük görünüyor. Bu durumun İngiltere resmi olarak 29 Mart 2019 tarihinde Avrupa Birliğinden çıkana ve ülke Brexit’in sonuçlarını ve gelecekteki ticaret anlaşmalarına kurana kadar süreceği belirtiliyor.

Yatırımcıların bu durumdan faydalanması gerektiğini ifade eden InternationalPropertyForSale.com yöneticisi Julian Walker, “Brexit meydana gelene kadar, Londra’da Euro ve dolar ile satın alma yapan uluslararası yatırımcı finansmanları, Sterlinin göreceli zayıflığından faydalanmalı. Tabi ki herhangi bir garanti yok ama mevcut pazar koşullarına göre Sterlin bir süre daha düşük değerli kalacak ve yılın sonuna doğru Brexit’in sonuçlarına göre yeniden değer kazanacak” şeklinde konuştu.

Emlak değerlerine inceleyen ve lüks emlak ofisleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre ana merkez Londra (PCL) pazarında iyileşmeye doğru hareketlerin olduğunu gösteriyor. Knight Frank’ın Aralık ayı raporuna göre ortalama fiyatlar bu sektörde sadece yüzde 0,7 oranında düştü. Buna rağmen £5m-£10m segmentinde emlak fiyatları yüzde 1,9 arttı. Bu, Haziran 2016 tarihinden beri en düşük azalma oranı ve 2017 yılının ortalarında yaşanan yüzde 7’lik düşüşe göre de önemli bir düzelme olarak göze çarpıyor.

Londra, 5 yıl içinde lüks emlak pazarı yüzde 20 büyüyecek

Londra pazarında Kensington, Chelsea, Belgravia, Mayfair ve Knightsbridge gibi ana merkez alanlardaki fiyatların 2019 yılının sonuna doğru toparlamaya başlayacağı tahmin ediyor. Gelecekte beklenen iyileşmeye göre Savills’in raporu aynı zamanda başkentin lüks emlak pazarında önümüzdeki beş yıl içerisinde yüzde 20 büyüme tahmin ediyor.

InternationalPropertyForSale.com yöneticisi Julian Walker, “Rightmove araştırmasına göre en kötüsünü atlattığımıza dair diğer bir işaret ise £2m üzerindeki mülklerin yüzde 40’ından fazlasının Kasım 2017 itibariyle fiyat indirimine gitmesi. Bu rakamlar £5m üzerindeki mülkler için yüzde 29 seviyesinde. PCL pazarının dibi gördüğünü ve yüksek oranlar sonrasında düzeltme yaptığını söylemek mümkün” dedi.

Londra’nın Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE- Yabancı Gayrımenkul Yatırımcıları Derneği) üyeleri tarafından 2018 yılının en iyi küresel emlak yatırım şehri seçilmesi de bunu doğrular nitelikte. İkinci sırada New York gelirken bu şehirleri Berlin, Los Angeles ve Frankfurt izliyor. Bu durum 2017 yılında üçüncü sırada olan Londra için büyük bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE) başkanı Edward M. Casal ve Londra merkezli Aviva Yatırımcılarından Global Real Estate CEO’su şu yorumları yaptı: “Bir yıl sonra yabancı yatırımcılar Brexit konusunda daha az endişeli. Londra pazarı, geçtiğimiz yıl birkaç büyük satışlarla canlandı. Londra’nın yatırım konumu olarak pek çok özelliği var ve bunlar arasında düzenli hukuk, şeffaf uygulamalar ve İngilizce dilinin kullanılması yer alıyor. Bunlara ek olarak uluslararası işler için uygun sat dilimi, derin iş gücü havuzu ve kültürel özelliklerinin de katkısı olacak.”

https://www.internationalpropertyforsale.com/conditions-in-london-in-2018-could-suit-long-term-foreign-investors/

