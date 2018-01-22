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Kurumlar bu sene kemer sıkacak

2018 Ücret Artışı Araştırması’na göre katılımcı şirketlerin yüzde 45’i bu yıl çalışanlarına sunduğu ikramiye ve prim konusunda bir değişikliğe gitmeyecek.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:09
Kurumlar bu sene kemer sıkacak

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) düzenlediği ve Korn Ferry Hay Group Türkiye’nin sonuçlarını yorumladığı 2018 Ücret Artışı Araştırması tamamlandı. Yirmiden fazla sektörün temsil edildiği araştırmaya, ağırlıklı olarak otomotiv, üretim, kimya, hizmet, ilaç ve perakende sektörlerindeki yerli ve yabancı kurumlar katılım gösterdi.

2018 yılındaki ücret artışı ve yan hak uygulamalarına ışık tutan araştırmaya göre şirketlerin yüzde 90’ı bu yıl bir kez ücret artışı yapmayı planlıyor. 2017 ücret araştırmasında olduğu gibi 2018 senesinde de kurumların yüzde büyük çoğunluğu (%72,6) artış için yılın ilk çeyreğini öngörüyor.

2017 yılında yüzde 11.2 olarak gerçekleşen zam oranı ise 2018 yılında düşüşe geçiyor. Öyle ki kurumlar ücret artış bütçelerini yüzde 8 ila 9 arasında belirlemiş durumda. Pozisyonlara göre bakıldığı zaman ise 2018’de genel müdürler için öngörülen ücret ortalama artış oranı yüzde 8,7. Bu oran müdür ve şeflerde yüzde 8.8, uzman, memur ve asistan seviyesinde yüzde 8.9, mavi yaka çalışanlar içinse yüzde 8.5 olarak gerçekleşiyor.

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da katılımcı kurumların yüzde 45’inin çalışanlarına sunduğu ikramiye ve prim konusunda bir değişikliğe gitmeyeceği. Bunun yanı sıra şirketlerin yüzde 35’i bu konuda bir artış yapabileceğini öngörüyor.

Yan haklar konusunda ise 2018’de kurumlar kemer sıkıyor. 2016 ve 2017 yılında ankete katılan şirketlerin yarıdan fazlası çalışanlarına yan hak olarak şirket aracı sunarken, 2018 yılında kurumlarca en fazla tercih edilen yan hak yüzde 75 ile sağlık sigortası oluyor. Sağlık sigortasını kısa dönemli teşvik/ performans primi, hayat sigortası, bireysel emeklilik, esnek yan haklar, uzun süreli teşvik primi ve hisse senedi takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Peryönücret Artışı Araştırması
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