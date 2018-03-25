"Kuru üzüm ticaretinin yüzde 25’ini Türkiye yapıyor"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin, dünya kuru üzüm ticaretinin yüzde 25’ini yaptığını, bu alanda dünya birincisi olduğunu kaydetti.

Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu’nun gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye’nin, dünya kuru üzüm ticaretinin yüzde 25’ini yaptığını, bu alanda dünya birincisi olduğunu anımsattı. Türkiye için zeytin, incir, fındık ve üzüm gibi birkaç ‘hassas ve milli’ ürününün olduğuna ifade eden Bakan Zeybekci, desteklerden, korumaktan, üretmekten ve bu mesleği sürdürmekten vazgeçilemeyecek nadir ürünlerinden birisinin üzüm olduğunu vurguladı. Üzüm konusunda Avrupa Birliği’ne, Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamı dışında kalması nedeniyle ihracat yapılamadığını hatırlatan Bakan Zeybekci, AB ile 2014 yılında başlattıkları Gümrük Birliği’nin güncellenmesi görüşmelerine tarım ve gıdanın dahil edilmesi hususunda anlaştıklarını belirterek, "Süreç 2016 yılında biraz farklılaştı ancak 2018 yılı içinde olumlu gelişmeler bekleniyor. AB, Türk yaş üzümleriyle müthiş bir şekilde buluşacak ve tadıyla, lezzetiyle sofralarına girecek. Bu olduktan sonra bir daha oradan çıkmayız. Bu gelişmeyi muhtemelen 2018-2019 yılı içinde çok net bir şekilde duyacaksınız" dedi.

“SİZİ HER ANLAMDA KORUYORUZ”

Açıklamasında tarımsal desteklemeler konusuna değinen ve "çiftçinin hakkını alamadığı" yönündeki eleştirilere de değinen Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Bu gözle bakarsak çok zararlı çıkarız. Hak, dünyada bu alanda ürün üretenlerden daha azsa evet, hakkınızı alma konusunu beraber inceleyelim ama dünyada buğday 750 lirayken Türkiye’de bin liraysa, dünyada sığır eti 15-20 lirayken ülkemizde 40 liraysa bu hak meselesinde o zaman zararlı çıkarsınız, söyleyeyim. Sizi her anlamda koruyoruz. Gümrük vergileri ve verdiğimiz desteklerle koruyoruz. Ha ’yeterli değil’ derseniz konuşalım.”

(İHA)