"Kuraklığa dayanıklı tohumlar seçilmeli"

Türkiye’ye son 44 yılın en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Yaşanan kuraklık ise en çok çiftçileri etkiliyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvan Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tolga Karaköy kuraklığa karşı çiftçilerin dayanıklı tohumları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Karaköy, "Ciddi anlamda kuraklığın yaşandığını görüyoruz. Son 44 yılın en kurak yılını maalesef geçirmekteyiz. Çiftçilerin özellikle kuraklığa dayanıklı tür ve bu türlere ait çeşitlerin seçmesi son derece önem taşıyor. Elbette bu konuda yapılan çalışmalar neticesi buğday. Ama buğday türü içerisinde bahsettiğimiz kuraklığa daha dayanıklı çeşitlerin ekilmesi öngörülmektedir. Son yıllarda baktığımızda özellikle geçen sene Temmuz, Ağustos aylarında gerek şeker pancarı, gerek patates üretim alanlarında ciddi bir su kıtlığı yaşandığında biliyoruz. Barajlarımızın boşaldığını biliyoruz. Şuandaki sistem içerisinde maalesef bu barajlar kuraklıktan dolayı dolmuş değil" dedi.

PATATES, ŞEKER PANCARI EKİM ALANLARI DARALACAK

Karaköy, patates ve şeker pancarı üretim alanlarının daralacağını beklediklerini belirterek,"Özellikle patates ve şeker pancarı alanlarının daralacağını, slajlık mısır gibi yazın sulama zorunluluğu olan ürünlerin muhtemelen ciddi anlamda üretim alanlarının daralması bekleniyor. Bundan dolayı bizlerin yaptığı şey her zaman olduğu gibi kuraklığa dayanaklığı ürünlerin özellikle buğday çeşitlerinin, baklagil çeşitlerinin bölgemizde geliştirilmesine yeni çeşitlerin bölgemizde adaptasyonunun incelenmesine önem veriyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde noktalamayı ve çiftçimizin hizmetine yeni çeşitlerin sunulmasını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KITLIK ÖNGÖRÜLÜYOR

Karaköy, yağışlardaki rejim probleminden dolayı kıtlığın öngörülmekte olduğunu söyleyerek,"Tarımsal anlamda kuraklık dediğimiz zaman bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu topraktan alır. Bu neden kaynaklanabilir? Yağışlarda ki rejim probleminden, değişikliğinden, dağınıklığından kaynaklanabilir. Yağışın yetişme süreci içerisinde dengesiz bir şekilde dağılımdan kaynaklanabilir. Bunların hepsi tarımsal alanda kıtlığı öngörmektedir. Tarımsal anlamda bakacak olursak su eksikliğinin sonuçları ne olabilir. Elbette ürün ve ürün miktarın da bir azalmayla bu kendisini gösterecektir. Baktığımız zaman bitkinin yeşil aksamı dediğimiz vejetatif aksamının toprağı tam anlamıyla kaplayamaması,büyümesinde yaprakların küçük kalması veya vejetatif olarak değişikliklerin olması söz konusu olması neticesinde ürün kayıplarına varan sonuçlar ortaya çıkabilir. Türkiye’nin uzun yıllar ortalamasına bakarsak buğdayda 20 milyon ton civarında bir üretimiz var" şeklinde konuştu.