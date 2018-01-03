Kripto para piyasasının büyüklüğü 700 milyar doları geçti

1386 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi her geçen gün artıyor. Son verilere göre kripto para piyasası hacmi 704 milyar dolara ulaştı. 259 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 13.98 artışla 15.450 dolardan işlem görüyor. Bitcoin 704 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

3 Ocak 2018 piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimi ve fiyatlar

Bitcoin: 15.459 dolar

Bitcoin Cash: 2.862 dolar

Cardano: 0,978936 dolar

Ripple: 2,68 dolar

Ethereum: 898 dolar

Litecoin: 256 dolar