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Kripto para madenciliğinden kullanılan ekipmanlar gümrüklere takıldı

Gümrük muhafaza ekiplerince Türkiye’ye gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde bilgisayar aksam ve parçaları ele geçirildi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:02
Kripto para madenciliğinden kullanılan ekipmanlar gümrüklere takıldı

Son dönemlerin tartışmalı konularından olan kripto paralar ve bu paraları üretmek için kullanılan ve kripto para madenciliği olarak adlandırılan bilgisayarlar da kaçakçılığa konu oldu. Kripto para madenciliği için kullanılan bilgisayarlarda bulunması gereken ekran kartı ve güç kaynağı gibi parçaların pahalı olması nedeniyle kaçakçıların bu parçaları yurda getirmeye çalıştığı tespit edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda geçtiğimiz ay üç farklı olayda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize gelen yolcuların valizlerinde kripto para üretiminde kullanılan toplam 106 bin lira değerinde 17 adet ekran kartı ve 9 adet güç kaynağı ile çeşitli bilgisayar parçaları ele geçirildi. Yolcular, ifadelerinde ele geçirilen bilgisayar parçalarını kripto para üretmek amacıyla kurdukları kripto para madeni olarak ifade edilen bilgisayarlarda kullanacaklarını belirtti. Yolcular hakkında Bakırköy ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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