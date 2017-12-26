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Kredi kartları internet alışverişine ne zaman kapatılıyor?

BDDK’nin aldığı karara göre 31 Aralık 2017 son gün. Bu tarihe kadar onay vermeyenlerin banka kartları ve kredi kartları online alışverişe kapatılacak.

26 Aralık 2017 Salı 10:15
Kredi kartları internet alışverişine ne zaman kapatılıyor?

BDDK’nin aldığı karara göre 31 Aralık 2017 son gün. Bu tarihe kadar onay vermeyenlerin banka kartları ve kredi kartları online alışverişe kapatılacak. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, konuyla ilgili: “Tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, 17 Ağustos 2017 tarihinde internette kullanımına onay verilmemiş bireysel banka ve kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapatılacaktı. Ancak bu tarihe birkaç gün kala, süre 31 Aralık 2017’e dek uzatılmıştı. Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

“E-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Emre Ekmekçi, kararın e-ticaret sektörünü nasıl etkileyeceği ile ilgili açıklama yaptı: “Dünya genelinde dijital ödemlerdeki artış trendi hızla devam ediyor, ülkemizde ise online siparişlerde ödemeler yüzde 80’nin üzerinde kredi kartları ile yapılıyor. Burada tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir. Burada e-ticareti sadece alışveriş siteleri olarak düşünmemek gerekiyor. Turizm, havacılık ve ulaşım, vergi ödemeleri de bu düzenlemeden büyük ölçüde etkileniyor.

“Bankalara önemli bir görev düşüyor”

Emre Ekmekçi, erteleme kararını dernek olarak olumlu karşıladıklarını söylüyor. Ancak süre daralıyor. Bankalara önemli bir görev düştüğünü ifade eden Ekmekçi, “Bankaların müşterilerini bilgilendirip kredi kartından alışverişe devam edecekleri pratik çözümler sunmaları gerekiyor. İnternetten alışverişe devam etmek isteyen tüm kullanıcılar, bankalarıyla irtibata geçip onay verdiklerinde eskisi gibi alışverişlerini yapabiliyor. Tüketicilerin 31 Aralık’a kadar kartlarını alışverişe açtırmaları gerekiyor” dedi.

Kartınızı online alışverişe nasıl açabilirsiniz?

Kullanıcılar bankalarının mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak onay sürecini tamamlayabiliyorlar. Bunun yanında, telefon ile müşteri hizmetlerini arayarak ve şubeye giderek de işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Emre Ekmekçi, farklı alternatiflerin de kullanılabileceğine değiniyor: “Dünya genelinde onay süreçleri farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Burada baştan işleme kapatmak yerine ödeme sırasında alınacak onay, doğrulama işlemleri gibi yöntemler ile de tüketiciden onay alınabilir. Biz ETİD olarak, kredi kartıyla online alışveriş yapan tüm tüketicilerin işlemlerini güvenli ve kolay yapabilmeleri için atılan tüm adımları destekliyoruz.”

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