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Konut fiyat endeksi yüzde 0,59 yükseldi

Konut fiyat endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artarak 255,97 seviyesinde gerçekleşti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:11
Konut fiyat endeksi yüzde 0,59 yükseldi

Konut fiyat endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında artarak 255,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı ’Konut Fiyat Endeksi’(KFE) verisini açıkladı. Buna göre KFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,48 artarak 255,97 seviyesinde gerçekleşti.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)

2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,29 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,85 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 oranında artarak 219,90 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,29 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,85 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,15 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,51 ve 1,43 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,24, 5,56 ve 17,20 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)
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