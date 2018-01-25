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Konut arayışında en çok 3+1’leri tercih ediliyor

Türk halkı 2017'de satılık konutlarda en çok yeni inşa edilmiş binalara ve 4 katlı apartmanlara ilgi duydu.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:42
Konut arayışında en çok 3+1’leri tercih ediliyor

sahibinden.com 2017 yılı sahibindex verilerine göre Türk halkı satılık konutlarda en çok yeni inşa edilmiş binalara ve 4 katlı apartmanlara ilgi duydu. Ayrıca, ikinci katta yer alan daireleri ve doğalgaz kombili, 3+1 odalı konut tipini tercih etti. Türkiye genelinde satılık konutlarda en çok; İstanbul’da Beylikdüzü, Bursa’da Nilüfer, Ankara’da ise Etimesgut, Keçiören ve Çankaya’da yer alan konutlara bakıldı.

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SahibindenSatılık DaireSatılıkApartman
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