Kayısı üreticileri için sigorta zamanı

Üreticilerin ‘Kayısı’ ürünü için bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi.

TARSİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşanan çeşitli riskler ve doğal afetler sonucunda, pek çok ürün zarar görmüştür. Bu durumda üreticilerin, üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri için tek güvencesi TARSİM’dir. Sistem’in başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar, kayısı ürünü için ülke genelinde 177 bin adet poliçe düzenlenmiştir. Kayısı üreticilerinin ödediği 290 milyon TL’lik prim karşılığında, yaklaşık 618 milyon TL tazminat ödenmiştir. Üreticilerimizin olası risklere karşı mağduriyet yaşamaması ve ürünlerini güvence altına almaları için zaman kaybetmeden poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir”.