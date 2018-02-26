’Katı yakıt’ istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 89 bin 124 ton, linyitin 6 milyon 333 bin 780 ton ve taşkömürü kokunun 388 bin 612 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 203 bin 846 ton, linyitin 6 milyon 508 bin 741 ton ve taşkömürü kokunun 460 bin 712 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,4 iken linyitte yüzde 97,3 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 49,4’ü termik santrallere, yüzde 13,4’ü kok tesislerine, yüzde 5,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86’sı termik santrallere ve yüzde 7,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

(İHA)