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Kadın girişimci kişiye özel ayakkabı tasarlıyor

Ankaralı genç girişimci Lara Büşra Çorapcı, küçük bir bütçeyle tasarlamaya başladığı kişiye özel tasarladığı ayakkabılarla, iş hayatını dış pazara taşımayı hedefliyor.

16 Ocak 2018 Salı 23:58
Kadın girişimci kişiye özel ayakkabı tasarlıyor

Acıbadem Üniversitesi Podoloji (Ayak sağlığı) bölümünden mezun olan Ankaralı genç girişimci Lara Büşra Çorapcı, küçük bir bütçeyle kişiye özel ayakkabı tasarımına başladı. Müşterileriyle birlikte son şekli verilen ayakkabılar, atölyede usta eller tarafında üretiliyor.

Müşterilerinin ayak ölçülerini alan Çorapcı, en sağlıklı ayakkabıyı tasarlıyor. Ayakkabıların hem ortopedik hem de şık olmasına özen gösterdiğini belirten Çorapcı, “Sağlam vücudu sağlıklı ayaklar taşır. Tüm ağırlığımızı taşıyan ve ayakkabıların içine esir ettiğimiz vücudumuzun en ağır işçilerinden ayaklarımıza gereken önemi vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de birçok kişinin ayak ağrısı çektiğini ve ayağına uygun sağlıklı bir ayakkabı bulamadığını bilerek bu işi yapmaya karar verdiğini belirten Çorapcı, birçok ayakkabının ortopedik olmadığını söyledi. Çorapcı, “Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından çok sayıda sipariş alıyoruz. Hem sağlık hem de şık görünümlü ürettiğimiz ayakkabılar rağbet görünce seri üretime başladık. Küçük bir bütçeyle başladığım iş hayatında şimdilerde dış pazara açılmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.01.2018 09:22
Anahtar Kelimeler:
Lara Büşra çorapçıAnkaraGirişimciözel Tasarım Ayakkabı
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