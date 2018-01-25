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İTO Başkanı Öztürk Oran'dan dövizle borçlanma açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Oran, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:39
İTO Başkanı Öztürk Oran'dan dövizle borçlanma açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, 15 milyon doların altında döviz kredisi kullanmış firmaların dövizle borçlanmasına getirilen düzenleme için, “Orta ölçekli firmaların kur endişesi ve stresi ortadan kalktı. TL'ye güvenip, TL ile borçlanacağız. Dolayısıyla korkulu rüya da görmeyeceğiz” dedi.

‘Herkes ayağını yorganına göre uzatacak’

Oran, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme şüphesiz bir rahatlama getirecek. Aynı zamanda herkes hesabını TL'ye göre düşünecek. Tabiri caizse ‘ayağını yorganına göre uzatacak’. Orta ölçekli firmalar 'döviz borçlandım, kur yükseldi, servetimin bir kısmını kaybettim diye düşünmeyecek” diye konuştu.

Öztürk Oran, şunları söyledi: “Bu düzenlemeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'e ve kabine üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü yeterli döviz geliri olmayan firmaların, gelirlerinin üzerinde borçlanmaya devam etmesi sorun oluşturuyordu. Yeni düzenleme, kredi bakiyesi 15 milyon doların altında bulunan firmalara borçlanmada bazı sınırlamalar getiriyor. Buna göre kullanılmak istenen döviz kredisi tutarı ve kredi bakiyenizin toplamı son üç yılda elde ettiğiniz döviz gelirini aşamayacak.”

Son Güncelleme: 25.01.2018 14:42
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Dövizle BorçlanmaIto öztürk Oran
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