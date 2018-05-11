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İşte Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri

2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul en pahalı şehir olurken bu oranın yüzde 14,75 olduğu anlaşıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:01
İşte Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri

2017 yılında Türkiye ortalaması baz alınarak hazırlanan rapora göre, İstanbul en pahalı şehir olurken bu oranın yüzde 14,75 olduğu anlaşıldı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki hayat pahalılığı konulu araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılının en pahalı şehrinin İstanbul olduğu belirlendi. Rapor, Türkiye ortalamasına göre ele alınırken, İstanbul’un diğer şehirlerine oranla yüzde 14,75 ile daha pahalı bir şehir olduğu anlaşıldı. İstanbul’u yüzde 9,04 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara, yüzde 4,14 ile de Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.

EN UCUZ ŞEHİRLER DOĞU ANADOLU’DA

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, 2017 yılında hayat pahalılığını konu alan 3 bin 634 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılının ilk beş aylık diliminde bin 550 oldu. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde; konut ve kira ücretleri, akaryakıt ve dövizdeki artışların yanı sıra yiyecek içecek fiyatlarındaki dalgalanma, hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma bulan haberler olarak dikkat çekti.

Araştırmada en ucuz şehirlerin Doğu Anadolu’da olması dikkat çekerken, bu şehirler; yüzde -6,51 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak belirlendi. İkinci olarak en ucuz bölge sıralamasında da Güneydoğu Anadolu kendine yer edinirken, yüzde -6,39 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt kendi bölgesinin en üst sıralarında yer aldı. Ucuzluk oranı en düşük olan diğer bir bölge de Akdeniz olurken, yüzde -5,80 oranıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgenin en uygun şehirleri oldu. Türkiye’deki diğer büyük şehirler ve onların pahalılık oranına bakıldığında ise; yüzde 1,99 ile Bursa, yüzde 1,25 ile Antalya, 1,38 ile Adana şeklinde karşımıza çıktı. Türkiye’nin ilk 10’unda yer alan diğer büyük şehirlerin ise ucuz olduğu görülürken, bu şehirler; Konya, Gaziantep, Şanlıurfa olarak belirlendi.

(İHA)
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