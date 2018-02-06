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İstanbul Yeni Havalimanı için 3 bin güvenlik görevlisi alınacak

İstanbul Yeni Havalimanı projesinde, 1 Şubat itibari ile kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edecek.

06 Şubat 2018 Salı 12:07
İstanbul Yeni Havalimanı için 3 bin güvenlik görevlisi alınacak

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şuan 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu İstanbul Yeni Havalimanı projesinde, 1 Şubat itibari ile kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edecek. Güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak.

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme durumu geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar; kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını Şubat ayından itibaren yapabilecekler.

Başvuruları uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; Nisan ayından itibaren İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilen kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.

Havalimanının yapımı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca istihdam edilecek bu 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisi ekibiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak.

Adaylar, kariyer platformları dışında guvenlik.ik@igairport.com adresinde de başvuru yapabilecekler.

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