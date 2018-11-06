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İstanbul Havalimanı ihracatın artmasına katkı sağlayacak

29 Ekim'de açılışı yapılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı, ekonomiye önemli katkılar sağlayacağı gibi Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda finans merkezi olmasının da önünü açacak.

06 Kasım 2018 Salı 10:57
İstanbul Havalimanı ihracatın artmasına katkı sağlayacak

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin en büyük yatırımlarının başında geldiğini ifade eden Araştırmacı-Yazar Hüseyin Demir, "Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı, dünyada en önemli havacılık merkezlerinin başında gelecek. Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı, küresel anlamda finans merkezi olmayı da kolaylaştıracak. Yeni havalimanı ile birlikte Türkiye’ye gelen turist sayısında artış olması doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye önemli katkılar sağlayacak" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın binlerce kişiye istihdam sağlayacak olmasının işsizlikle mücadelede önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Hüseyin Demir, "76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için binlerce personel görev yapacak. Yeni havalimanının İstanbul'da binlerce kişiye iş imkânı sağlayacak olmasının ekonomik açısından önemli bir açığın kapanmasına da katkısı olacak İstanbul Havalimanı yolcu taşımacılığının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik anlamda daha merkezi bir konuma yükselmesinde de rol oynayacak kargo taşımacılığına çok önemli katkılar sağlayacak. Türk ihracatçısı, dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. THY’nin sefer yaptığı noktaların artması Türkiye'nin ihracatının daha hızlı artmasını sağlıyor. Son yıllarda özellikle hava kargo ile taşınan birçok ürünün ihracatında hızlı büyüme var. İstanbul Havalimanı ile birlikte uzak noktalara ihracat daha da artacağından dolayı hem ihracatçının hem de üreticinin yüzü gülecek. Daha fazla ihraç ürünü dünyaya taşınacak ve Türk ürünlerinin bilinirliği dünya çapında artacak" şeklinde konuştu.

 

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