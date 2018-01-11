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İşletme sahipleri şirketlerinin değerini bilmiyorlar

Son yıllarda iş dünyasında hızla artan şirket satın alma ve birleşmeleri ile birlikte, şirketlerin değerlerinin tahmin edilmesine yönelik yapılan şirket değerleme ve işletme analizi çalışmaları önem kazanıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:22
İşletme sahipleri şirketlerinin değerini bilmiyorlar

İnternet tabanlı şirket değerleme ve işletme analizi sistemi VALURA’nın Kurucusu Gökhan Acar, şirketlerin piyasa değerinin tespit edilmesinin hissedarların güncel şirket değerlerini bilmesi ve satış ya da ortaklık sürecine karar verebilmeleri açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

İşletme sahiplerinin %97’sinin şirketlerinin değerini bilmediğini ve satılabilir ya da yatırım yapılabilir bir şirkete sahip olmadıklarını belirten Gökhan Acar “Girişimci olmanın en keyifli anı, şirketinizi sattığınız veya iyi bir yatırım aldığınız zamandır. Yıllarca her türlü zorluğu göğüsleyen şirket sahipleri, emeklerinin karşılığını almak istediklerinde bunun mümkün olmadığını görmeleri hayal kırıklığı yaratıyor. Bu yüzden işletme sahipleri sonsuza kadar başında olacakmış gibi ama aynı zamanda yarın en yüksek teklifi verene satmaya hazır şekilde şirketlerini yönetmeliler. İşletme sahiplerinin, hissedarların şirketlerin değerini bilmesi, değerin nasıl artırılacağı konusunda yol haritasına sahip olması ve işletmelerini satışa hazır tutmaları günümüz iş dünyasında artık çok önemli. VALURA, bulut tabanlı sistemi ile şirketlerin daha değerli hale gelmesi için destek oluyor. Aynı zamanda yönettiği O2 Girişim şirketi ile büyüyen işletmelere 1-8 Milyon TL aralığında yatırımlar yaparak bulut tabanlı sistemi ile şirket sahiplerine dijital yönetici paneli de sunuyor" şeklinde konuştu.

Sistemde işletme sahipleri ücretsiz olarak hesap açabiliyor ve işletmelerinin güncel piyasa değerini, rakipleri ile kıyaslandığında işletmelerinin performansını, yatırımcı açısından şirketinin cazibe seviyesi gibi birçok analizi minimum veri girişi ile sistem üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Valuraşirket DeğerlemeIşletme AnaliziGökhan Acar
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